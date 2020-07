Het Departement voor Energie van de Amerikaanse overheid heeft plannen voorgesteld voor een nationaal kwantuminternet dat 'zo goed al onhackbaar' zal zijn. Het netwerk zou binnen tien jaar functioneel kunnen worden.

Het kwantuminternet werd voorgesteld op een persconferentie, en zal volgens de overheid naast het bestaande internet draaien. Het gaat dus om een parallel internet voor het uitwisselen van gevoelige informatie van de overheid en financiële instellingen. Dat systeem zou een pak veiliger moeten zijn dan het huidige netwerk.

Kwantumcomputers hebben een andere architectuur dan traditionele computers, en de technologie is onderhevig aan een reeks unieke fenomenen zoals 'quantum entanglement'. Dat is een koppeling tussen twee subatomische deeltjes, waarbij alles wat met het ene photon gebeurt, ook het andere photon beïnvloedt, ongeacht hoe ver die twee van elkaar verwijderd worden. Dat zou het mogelijk moeten maken om netwerken te bouwen die bijzonder moeilijk te observeren zijn door derden. Een eerste test met die entanglement gebeurde al in februari. Toen bouwden wetenschappers van de Universiteit van Chicago en het Argonne National Laboratory een zogeheten 'quantum loop', waarbij ze photons aan elkaar linkten over een traject van 52 mijl.

Het Departement voor Energie in de VS wil het netwerk bouwen via zijn zeventien nationale laboratoria en ziet klanten voor het kwantuminternet in bijvoorbeeld banken en gezondheidsinstellingen.

