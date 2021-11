De Verenigde Staten hebben de zwarte lijst, waarmee Amerikaanse bedrijven geen handel mogen drijven, uitgebreid met 27 nieuwe techbedrijven, waaronder enkelen die zich specialiseren in kwantumtechnologie.

Met de zogeheten Entity List willen de VS voorkomen dat Amerikaanse technologie wordt gebruikt ter ondersteuning van militaire activiteiten van China en Rusland. Bedrijven op de zwarte lijst krijgen een handelsverbod in de Verenigde Staten, waardoor het voor hen moeilijker wordt om apparatuur en software te kopen.

Bij de nieuwe toevoegingen aan de zwarte lijst zitten bedrijven gevestigd in China, Japan, Pakistan en Singapore. Acht Chinese bedrijven worden specifiek toegevoegd aan de lijst vanwege de ondersteuning die zij bieden bij het moderniseren van het Chinese leger. Deze partijen zetten kwantumtechnologie in die militaire toepassingen ondersteunt, zoals acties tegen onderzeeërs. De VS hoopt ook tegen te gaan dat China kwantumtechnologie ontwikkeld om bijvoorbeeld encryptie te kraken of juist onbreekbare encryptie te ontwikkelen.

Raketten

Zestien entiteiten en individuen die actief zijn in China en Pakistan zijn toegevoegd aan de Entity List op basis van hun bijdrage aan de 'onveilige nucleaire activiteiten' en ballistische raketprogramma's van Pakistan. Een drietal relaties van Corad Technology Limited zijn toegevoegd aan de Entity List voor betrokkenheid bij de verkoop van Amerikaanse en Westerse technologie aan Iran voor militaire en ruimtevaartdoeleinden, Noord-Koreaanse bedrijven, de Chinese overheid en het Chinese leger.

Het is al de tweede keer deze maand dat de lijst wordt uitgebreid. Eerder zette de VS ook het Israëlische NSO op de Entity List, na een klacht van WhatsApp tegen de hacking- en spionagetools van het bedrijf.

De VS melden ook dat een Russisch bedrijf is toegevoegd aan een andere zwarte lijst: de Military End-User (MEU) lijst. Het Moscow Institute of Physics and Technology produceert militaire producten voor militaire eindgebruikers, aldus de Amerikaanse overheid.

De Chinese overheid zegt ondertussen aan nieuwsagentschap Reuters dat het teleurgesteld is in de toevoegingen, en mogelijk tegenstappen neemt.

