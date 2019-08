Een onderzoeker van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) heeft een nieuw web-based presentatieplatform ontwikkeld. Dat zou dynamischer en interactiever zijn dan bestaande toepassingen zoals Microsoft PowerPoint, Prezi of Google Slides en daardoor komaf maken met oude ideeën over presenteren. Het project zit nog in een onderzoeksfase, maar de VUB onderzoekt of het een spin-off kan oprichten om de software te commercialiseren.

"Het grootste probleem van bestaande tools is dat ze vertrekken van oude ideeën over presenteren: we starten bij het begin, lopen alles door en landen dan. Maar iedereen die al eens presenteerde, weet dat het zo niet werkt", vertelt Reinout Roels, die daar zijn doctoraat over maakte. "Soms is het belangrijk om terug te gaan naar een eerder punt, of je wil bij een video even inzoomen op iets, iemand wil graag een update zien van de grafiek met een andere parameter om te kunnen vergelijken of je krijgt een onverwachte vraag. Dat kan vandaag wel, maar het is bijzonder omslachtig. Bovendien zijn de mogelijkheden van presentatietools niet mee geëvolueerd met de technologie."

...