De Vrije Universiteit Brussel (VUB) wil de digitale uitsluiting die tijdens de coronacrisis zichtbaar wordt uitsluiten en gaat daarvoor 10.000 computers 'refurbishen' en verdelen aan kwetsbare mensen die nu geïsoleerd dreigen te raken. Het initiatief past binnen de oprichting van de nieuwe taskforce 'e-inclusie'.

De taskforce e-Inclusie is een samenwerkingsverband van de VUB met Mediawijs, Vocvo, VVSG, Stad Gent - Digitaal Talent Gent, Link in de Kabel, WeTechCare, UCCL, K-Point Thomas More, Blenders Digidak, Linc vzw, Beego en Stad Kortrijk. Samen richten de leden zich in de eerste plaats op het refurbishen, het renoveren en opkuisen van elektronische laptops en tablets. Zo kunnen ze jongeren in de bijzondere jeugdzorg, mensen in armoede, chronisch zieken, geïsoleerde senioren, bewoners van woonzorgcentra en gehospitaliseerde coronapatiënten het snelst toegang geven tot internet.

Hiervoor werken ze ook samen met bestaande initiatieven zoals Close the Gap en het Digital For Youth-project. Zij zamelden al 8.500 laptops in en willen nu samen met de VUB eenzelfde aantal tablets en smartphones verzamelen en verdelen. Het versneld aanleren van digitale vaardigheden is een tweede punt waar de partners binnen de taskforce hard aan werken. Er werd een laagdrempelige handleiding ontwikkeld voor de toestellen, er worden online internet- en computerlessen gegeven en er zijn 'buddy's' die de kwetsbare mensen leren hoe ze moeten werken met digitale tools zoals WhatsApp, Skype, bankapplicaties en hoe ze online hun kind inschrijven op school.

De taskforce e-Inclusie is een samenwerkingsverband van de VUB met Mediawijs, Vocvo, VVSG, Stad Gent - Digitaal Talent Gent, Link in de Kabel, WeTechCare, UCCL, K-Point Thomas More, Blenders Digidak, Linc vzw, Beego en Stad Kortrijk. Samen richten de leden zich in de eerste plaats op het refurbishen, het renoveren en opkuisen van elektronische laptops en tablets. Zo kunnen ze jongeren in de bijzondere jeugdzorg, mensen in armoede, chronisch zieken, geïsoleerde senioren, bewoners van woonzorgcentra en gehospitaliseerde coronapatiënten het snelst toegang geven tot internet.Hiervoor werken ze ook samen met bestaande initiatieven zoals Close the Gap en het Digital For Youth-project. Zij zamelden al 8.500 laptops in en willen nu samen met de VUB eenzelfde aantal tablets en smartphones verzamelen en verdelen. Het versneld aanleren van digitale vaardigheden is een tweede punt waar de partners binnen de taskforce hard aan werken. Er werd een laagdrempelige handleiding ontwikkeld voor de toestellen, er worden online internet- en computerlessen gegeven en er zijn 'buddy's' die de kwetsbare mensen leren hoe ze moeten werken met digitale tools zoals WhatsApp, Skype, bankapplicaties en hoe ze online hun kind inschrijven op school.