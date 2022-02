Het Waals Gewest zal zich niet verzetten tegen de verkoop door de Luikse intercommunale Nethys van telecomoperator VOO aan sectorgenoot Orange. Dat heeft Waals minister van Lokale Besturen Christophe Collignon (PS) aangekondigd.

Orange Belgium en Nethys startten eind vorig jaar exclusieve onderhandelingen op met het oog op een overname van VOO, de raad van bestuur van moedermaatschappij Enodia zette het licht in december op groen. Orange neemt 75 procent min één aandeel over van het Waalse telecombedrijf. Het Waals Gewest zal de overname in elk geval geen strobreed in de weg leggen, bevestigde bevoegd minister Collignon dinsdag in een persbericht.

'Er zullen geen voogdijmaatreglen worden genomen, waardoor het besluit van de raad van bestuur van Enodia volledig uitvoerbaar is', klinkt het. 'De procedure is op een open en transparante manier gevolgd.' Collignon had in principe dertig dagen de tijd om zich tegen de transactie te verzetten. Met de verkoop is een bedrag van 1,8 miljard euro gemoeid. Volgens Collignon kan dankzij de deal 'een maximum aan overheidsmiddelen geherinvesteerd worden in prioriteiten van algemeen belang, ten dienste van de ontwikkeling van het grondgebied van de lokale besturen met aandelen.'

