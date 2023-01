Ruimtevaartbedrijf SpaceX van Tesla-baas Elon Musk is 137 miljard dollar waard, of ruim 129 miljard euro. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender CNBC. Het prijskaartje werd aan het bedrijf gehangen bij een nieuwe investeringsronde, waarbij 750 miljoen dollar werd opgehaald.

Dat betekent dat geldschieters het bedrijf nu waardevoller achten dan in mei vorig jaar. Toen werd er nog een waarde van 127 miljard dollar (bijna 120 miljard euro) aan het bedrijf gehangen. Op de beurs werden techbedrijven in dezelfde periode juist minder waard.

Naar de maan

SpaceX voerde onder meer missies naar het internationale ruimtestation ISS uit en werkt aan een bemande missie rond de maan voor ruimtetoeristen. Ook moet het bedrijf over enkele jaren Amerikaanse astronauten naar het oppervlak van de maan brengen voor NASA.

Met satellietinternetbedrijf Starlink vergaarde SpaceX recentelijk extra bekendheid door het leveren van ontvangers aan Oekraïne. Die maken verbinding met satellieten van SpaceX waarmee het bedrijf in de meest afgelegen gebieden breedbandinternet kan aanbieden.

