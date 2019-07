Apple heeft de Walkie Talkie app op de Apple Watch tijdelijk onbruikbaar gemaakt. Een niet gespecifieerd beveiligingslek in de app zou het mogelijk maken om zonder toestemming mee te luisteren met een iPhone van iemand anders.

De Walkie Talkie app op Apple Watch laat twee gebruikers toe, na het accepteren van een uitnodiging, om elkaar chatberichten via stem te sturen. Het systeem werkt via een 'push to talk' functie en laat je zo chatten via je wearable, zonder dat je die iPhone op moet vissen om je bericht uit te tikken.

Apple heeft in die app nu echter een kwetsbaarheid gevonden die het mogelijk zou maken om mee te luisteren, zonder dat die persoon daar eerst toestemming voor heeft gegeven. Informatie over hoe die kwetsbaarheid werkt, geef het bedrijf niet. De app is nu tijdelijk onklaar gemaakt terwijl Apple een oplossing zoekt. Het bedrijf verontschuldigt zich voor het ongemak.

Het nieuws komt er in dezelfde week dat kwetsbaarheden in de Zoom vergadersoftware werden gevonden, die het buitenstaanders mogelijk zouden maken om de camera van een Mac aan te zetten zonder toestemming. Voor dat lek heeft Zoom een patch uitgebracht, en ook Apple zelf zou een update naar Mac computers hebben gestuurd.