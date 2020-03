Hoe zou het nog zijn met de IT-industrie? Na enkele weken van internationale lockdowns nemen we eens een stand van zaken op.

Terwijl opiniemakers hele lappen tekst schrijven over deze nieuwe wereld waarin we meer aandacht hebben voor online videobellen, voor collaboratiesoftware en, welja, voor privacy (weg met al die open leefruimtes waarin iedereen van het gezin elkaar de hele dag stoort) merken we dat er een stevige shift is in de manier waarop we technologie gebruiken.

Het is wat vroeg om een volledig overzicht te geven, maar de volgende start-ups en bedrijven zijn als gevolg van covid-19 ondertussen al overkop gegaan, of zien hun waarde net stijgen.

Videoconferencing en streaming

Grote winnaars - als je dat zo mag noemen bij een pandemie - zijn misschien wel de videoconferencingbedrijven. Het tot vorig jaar nog redelijk onbekende bedrijfje Zoom is nu opeens overal, met zijn belofte voor gratis videoconferenties, en abonnementen voor massale groepsgesprekken. Dat ondanks het feit dat het bedrijf zijn achterdeur nog niet helemaal heeft dichtgetimmerd en mogelijk privacyrisico's inhoudt. Het gaat zelfs zo goed met het bedrijf dat de SEC, de New Yorkse beurswaakhond, het aandeel ZOOM heeft geschorst. Dat aandeel is namelijk het aandeel van Zoom Technologies, een bedrijfje dat elektronische componenten en videogames maakt, en niet de veelgebruikte videosoftware. De waarde van Zoom Technologies steeg door toedoen van enkele verwarde investeerders van 3 dollar in februari naar zo'n 20,9 dollar nu, een groei van 700 procent. Het aandeel van het eigenlijke Zoom Video Communications (de echte dus) is dan weer met 30 procent gestegen. De videostartup ging vorig jaar naar de beurs en maakt daar, ondanks beurscrashes en dagen van rode cijfers, een goeie beurt.

Een gelijkaardig verhaal zien we bij streamingdiensten als Netflix, Hulu en Disney. Mensen in 'lockdown' moeten iets doen met hun tijd en lijken daarbij richting online streaming te gaan. Netflix heeft al aangegeven dat zijn abonnementen stevig de hoogte in zijn gegaan. De dienst heeft, net als YouTube, wel zijn streamingkwaliteit al naar beneden moeten halen om bandbreedte in grote delen van Europa te sparen.

Venture capital

Start it @KBC hield dit jaar zijn 'pitch battle' volledig digitaal en spreekt van een succes. De incubator heeft 65 nieuwe start-ups onder de vleugels genomen. Voor een hoop andere starters is de weg moeilijk. De beurs blijft namelijk bijzonder onstabiel, en daarmee zijn het meteen ook onzekere tijden om geld te investeren. Investeringsrondes worden uitgesteld en grote kapitaalsverstrekkers blijven liever nog wat op hun geld zitten, toch minstens tot ze weten hoe lang we nu allemaal in ons kot blijven.

Dat merk je bij een reeks bedrijfjes die overkop gaan. OneWeb, het ruimtevaartbedrijf dat wereldwijd internet wilde leveren met een netwerk van satellieten, heeft deze week bijvoorbeeld het faillissement aangevraagd. Het bedrijf slaagde er niet in extra investeringen aan te trekken, en geeft aan dat de huidige crisis en de onstabiele markten daarvoor verantwoordelijk zijn. Bijna 500 mensen worden ontslagen. De kans is groot dat andere bedrijven, in gelijkaardige precaire posities, nog zullen volgen.

Ook grote bedrijven is de crisis niet ontgaan. De huidige pandemie heeft al zijn weg gevonden in hun jaarrapporten die voorzichtig proberen te zijn. Bedrijven als Dell, die voor hun hardware afhankelijk zijn van een hele leveringsketen over verschillende landen, melden hun investeerders dat pandemieën nu een van de risico's zijn waar zij rekening mee houden, naast natuurrampen zoals overstromingen, droogtes en bosbranden.

De deel- en reiseconomie

Dat alle 'niet-essentiële' verplaatsingen nu verboden worden, merken we aan het filenieuws (onbestaande) en de luchtkwaliteit (beter). Het heeft echter ook gevolgen voor bedrijven die net inzetten op het vervoeren van mensen.

Uber en Lime hebben twee weken geleden al hun deeltoestellen in Brussel van straat gehaald. De deelfietsen van Uber Jump en elektrische scooters van Lime werden uit voorzorg van straat gehaald. Niet alleen in Brussel, maar in heel Europa, Oost-Azie en de VS.

Als gevolg daarvan zou Lime ook van plan zijn een deel van zijn personeel te ontslaan. In de VS heeft Bird, een gelijkaardig bedrijf dat ook al elektrische deelscooters maakt, ondertussen een derde van zijn personeel ontslagen. Het gaat om 406 van de 1387 medewerkers. Net als OneWeb stond het bedrijf voor een nieuwe investeringsronde om zichzelf drijvende te houden. En om bij de tijd te blijven ontsloeg het die mensen via een Zoom videocall.

Ook TripActions, een zogeheten 'unicorn' start-up die zich focust op zakenreizen, zette een kwart van zijn personeel via videoconferentie aan de deur. Het zou gaan om zo'n 300 mensen. TripActions had net nog een financieringsronde achter de rug, maar ziet zich nu genoodzaakt om langer met dat geld toe te komen;

Ritjesdienst Lyft stuurt zijn chauffeurs dan weer vacatures voor Amazon. Chauffeurs hebben er nog amper werk. Om rond te komen stelt Lyft voor dat ze tijdelijk in dienst gaan bij de pakjesdienst van Amazon. De retailgigant wordt in de VS gezien als 'essentieel' en neemt net extra mensen aan.

Hardware

Enkele techgiganten proberen dan weer om zichzelf ook als 'essentieel' te laten benoemen en zo te kunnen blijven produceren. De Semiconductor Industry Association (SIA) heeft de Amerikaanse overheid daar deze week toe opgeroepen. Onder meer AMD, Intel, Broadcom, IBM en Qualcomm zijn lid van de SIA. Zowel Intel als AMD hebben al laten weten dat ze zo goed als geen leveringsproblemen verwachten door de uitbraak van Covid-19, wat opmerkelijk is voor bedrijven die voor hun hardware afhankelijk zijn van een hele leveringsketen over verschillende landen. Dell heeft in zijn jaarrapport aan investeerders alvast gemeld dat het nu met pandemieën rekening houdt, zoals het dat ook doet met natuurrampen zoals overstromingen, droogtes en bosbranden.

Bij andere producenten, zoals Tesla, is het verhaal iets diverser. De automaker heeft meerdere grote fabrieken over de hele wereld en moest eerder al een zogeheten Gigafactory in China tijdelijk sluiten. Nu er in Nevada een werknemer besmet werd met covid-19, wordt daar de productie afgebouwd met 75%. Een fabriek van Tesla in New York wordt dan weer omgeturnd om ventilators te bouwen in samenwerking met een medisch bedrijf genaamd Medtronic.

