De overname van het Spaanse Panda Security door het Amerikaanse WatchGuard is afgerond.

WatchGuard kondigde op 9 maart aan dat het Panda Security zou overnemen. Net geen drie maanden is het bedrijf rond met die overname. Nu volgt een integratie van de productportfolio's.

Beide bedrijven zijn actief in digitale beveiliging, waarbij WatchGuard zich vooral toelegt op middelgrote bedrijven en Panda Security vooral op de beveiliging van eindgebruikers.

Door de overname komt Panda-ceo Juan Santamaria Uriarte in de raad van bestuur van WatchGuard. Ook wordt Investing Profit Wisely (IPW) mede aandeelhouder in WatchGuard.

