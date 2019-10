De gemiddelde Belg heeft 5,8 accessoires voor zijn of haar smartphone. Wearables zitten in de lift, al blijven telefoons en laptops de meest aanwezige toestellen. Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte.

Het onderzoek gebeurde bij tweeduizend Belgen tussen 18 en 75 jaar en legt een aantal trends vast in ons digitaal leven. Zo bezit 22 procent van de Belgen vandaag een wearable, in 2016 lag dat nog op acht procent. In praktijk gaat het vooral om smartwatches of fitness trackers. Ongeveer drie op vijf respondenten gebruikt het toestel dagelijks.

De smartphone blijft echter het populairste persoonlijke elektronicatoestel met een penetratiegraad van 88 procent. Ook laptops blijven met 83 procent zeer goed vertegenwoordigd gevolgd door tablets (56 procent). Voice assisted speakers beginnen op te duiken in de statistieken, zo'n vijf procent van de Belgen heeft vandaag een spraakgestuurde luidspreker.

Meer laptops dan vroeger

Opmerkelijk: de markt voor computers zit al jaren in het slop en ook de smartphone heeft in ons land een verzadigingspunt bereikt. Maar er zijn vandaag veel meer smartphones (88 procent tegenover 74 procent) dan in 2016. Ook laptops (83 procent tegenover 78 procent) en tablets (56 procent vandaag tov 52 procent toen) zijn in die tijdspanne populairder geworden.

Accessoires

Gemiddeld bezit de belg 5,8 accessoires voor zijn of haar smartphone. Na de (doorgaans meegeleverde) oplader is de telefooncase (76 procent) het populairste accessoire gevolgd door bedrade oortjes (65 procent) en geheugenkaartjes (57 procent).

Welke accessoires kopen de Belgen voor hun smartphone? © Deloitte Global Mobile Consumer Survey 2019

Opvallend minder populair zijn de gsm-verzekering, draadloze oortjes, een oplaadcase en draadloze opladers.

Deloitte bekeek ook de verschillen tussen Android- en iOS-gebruikers en daaruit blijkt dat iPhone-bezitters gemiddeld iets vaker een accessoire kopen. Zo koopt 88 procent van de iPhone-gebruikers een case tegenover 80 procent bij Android-kopers.

De enige uitzondering is voor geheugenkaartjes. Daar heeft 67 procent van de Android-eigenaars er een aangeschaft tegenover 37 procent onder iPhone-eigenaars. Dat is een nog relatief klein verschil als je weet dat de iPhone geen geheugenkaartslot heeft. In theorie bestaan er wel bijkomende accessoires om alsnog een geheugenkaart te laten lezen door een iPhone, maar het lijkt ons onwaarschijnlijk dat 37 procent hier gebruik van maakt.

Navraag bij Deloitte leert ons dat hier mogelijk verwarring bij de vraag was. Zo kan het volgens het bedrijf zijn dat sommige respondenten zowel een iPhone- als Androidtoestel hebben, of doelen op een geheugenkaart voor hun camera, of zelfs dat ze bedoelen dat hun iPhone meer interne opslag heeft dan de standaardversie.

Gaming

Verder in het onderzoek leren we dat ruim zeventig procent van de 18- tot 24-jarigen spelletjes speelt op zijn of haar telefoon. Onder de 25- tot 34-jarigen is dat 64 procent en bij de 35- tot 54-jarigen is dat nog steeds 54 procent.

Gemiddeld stijgt het aantal smartphonegamers met negen procent ten opzichte van vorig jaar. Opvallend is daarbij dat er iets meer vrouwen (52 procent) dan mannen (48 procent) gamen. De helft doet dat thuis, een op drie tijdens het pendelen.

Nieuws lezen is bij één op drie smartphonegebruikers een dagelijkse activiteit. Een vijfde van hen, vooral de jongere gebruikers, bekijkt ook video's of live posts.

Naar apps toe vertaalt zich dat vooral in Facebook. "Facebook blijft het populairste communicatieplatform in alle leeftijdscategorieën, 64 procent maakt er dagelijks gebruik van. Op de tweede plaats komen Instagram en Snapchat," aldus Vincent Fosty, Technology, Media en Telecommunications Industry Leader bij Deloitte Belgium.

Tot slot valt op dat we iets langer doen met onze smartphone. Vandaag is 50 procent van de toestellen in de laatste 0 tot 18 maanden aangekocht. Vier jaar geleden was dat nog 62 procent. Het aantal toestellen dat tussen de 18 tot 30 maanden, 30 tot 42 maanden of ouder is aangekocht, stijgt licht.