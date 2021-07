Met de overname van 2trees breidt Heftig haar klantenbestand verder uit. Ook de door corona uitgestelde buitenlandplannen komen er aan.

Heftig bestaat sinds 2013 en biedt een online platform aan voor organisaties die een eigen website willen bouwen en beheren. Het mikt daarbij op KMO's en kleine organisaties, die niet het budget hebben om aan te kloppen bij grote websitebouwers.

Nu neemt het bedrijf 2 Trees van Ann Demeyer over. Het bedrijf bouwde websites en webshops voor KMO's, maar ziet hoe de sector breder wordt en tegelijk meer nood heeft aan specialisatie. Daarom gaat Demeyer een andere richting uit en worden de klanten overgedragen aan Heftig.

'Omdat het Heftig platform continu updates uitvoert, ben ik zeker dat de websites van mijn klanten in goede handen zijn. Dat was een belangrijke vereiste. Zo blijven hun website veilig en modern waardoor ze altijd blijven genieten van een professioneel platform,' zegt Demeyer in een mededeling.

Heftig nam eerder al Netcode, Vizion design, Websites voor Kmo's en Acoma over. Bij de aankondiging van die laatste liet het bedrijf ook opmerken dat het in 2020 ook in het buitenland wil groeien. Die plannen zijn door de coronacrisis even uitgesteld maar het bedrijf wil daar na de zomer opnieuw werk van maken.

