De DDoS-aanvallen werden opgeëist door pro-Russische groep KillNet.

De websites van een aantal grote Amerikaanse luchthavens gingen maandag korte tijd op zwart na een cyberaanval door een pro-Russische hackersgroep. De DDoS-aanvallen troffen websites van luchthavens in verschillende grote steden waaronder Atlanta, Chicago, Los Angeles, New York, Phoenix en St Louis.

Bij een DDoS-aanval wordt een website offline gehaald door hem te overspoelen met netwerkverkeer. Schuldige lijkt de pro-Russische hackersgroep KillNet, die een lijst van sites publiceerde met de oproep aan zijn volgers om die aan te vallen. De aanvallen troffen alleen de publieke websites van de luchthavens, waar onder meer vlucht- en dienstinformatie op staat. De vluchten zelfs, of andere diensten van de luchthavens, werden niet geraakt.

KillNet is sinds de invasie van Oekraïne door Rusland bijzonder actief en richt zich vooral op landen die zich verzetten tegen die invasie. De groep voerde onder meer DDoS-aanvallen uit op overheidswebsites in Litouwen, Roemenië, Duitsland en Estland. Ze probeerden ook de puntentelling van het Eurosongfestival in de war te sturen. Vorige week eisten ze nog de verantwoordelijkheid op voor aanvallen op enkele Amerikaanse overheidssites.

