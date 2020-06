Internetwinkel Coolblue heeft vrijdag een nieuwe flagshipstore geopend op de Louizalaan in Brussel. Met 2.600 vierkante meter is het meteen de grootste winkel in België en Nederland waar klanten meer dan duizend elektronicaproducten zelf kunnen ervaren.

Voor Coolblue is de nieuwe flaghsipstore op de Brusselse Louizalaan de vierde Belgische winkel na die in Antwerpen, Gent en Zaventem. De winkel is opgedeeld in tien 'productwerelden' die gaan van laptops over televisies tot koffiemachines.

Elektrische bakfiets

'We richten ons met de opening van deze winkel ook op het Franstalige publiek, al staan we de klant in Brussel in drie talen te woord: Engels, Frans en Nederlands. We hebben in Vlaanderen al een groot marktaandeel, maar in Brussel en Wallonië is dat nog vrij klein', zegt Camille Depuydt, Manager Coolblue België.

De klanten kunnen in de flagshipstore ook terecht voor reparaties of het ophalen van pakjes. Verder is de nieuwe Coolblue-winkel ook een logistieke uitvalsbasis voor Coolbluefietst, de bezorgdienst die kleine producten met de bakfiets levert. In grote steden wordt ongeveer tachtig procent van de pakjes met de elektrische bakfiets geleverd.

