Apple onderzoekt of het aandoeningen als depressie en angststoornis kan herkennen met de iPhone. De toestellen zouden daarvoor onder meer slaappatronen en gedragspatronen kunnen gebruiken.

Dat schrijft de Wall Street Journal, die de start van een uitgebreide studie daarrond rapporteert. Om diagnoses te stellen zoals depressie, angststoornis of cognitieve achteruitgang kan onder meer worden gekeken naar gezichtsuitdrukkingen, ademhaling en zelfs hoe gebruikers typen.

Daarmee zou de iPhone een pak verder gaan dan de sensoren die nu al in veel smartphone zitten. Het idee om het toestel dat je altijd bij je hebt te gebruiken om je gezondheid te monitoren is dan ook niet nieuw. Van hartslagmeters over stappentellers tot slaapdiagnose, het zit er al allemaal in. Diagnoses van iemands mentale ingesteldheid zijn echter een pak gevoeliger.

Het bedrijf heeft daarrond een onderzoeksproject opgestart met onder meer de Universiteit van Californië, waarbij gegevens van iPhone en Apple Watch bij drieduizend vrijwilligers gebruikt worden om stress, angst en depressie te onderzoeken. Patronen die worden opgepikt door de toestellen, worden daarbij vergeleken met meer traditionele onderzoeksmethoden, zoals de hoeveelheid cortisol in haarzakjes. Een tweede project, samen met de Duke Universiteit, kijkt dan weer naar vroege tekenen van autisme bij kinderen.

Als uit deze en andere onderzoeken blijkt dat bepaalde gegevens in lijn liggen met een diagnose, zou de iPhone gebruikers al in een vroeg stadium kunnen aansporen om hulp te zoeken. Daarbij zou alle gegevensverwerking overigens op het toestel zelf gebeuren. Die data zouden niet worden doorgestuurd naar de servers van Apple. Of zo'n functie er komt, en wanneer dan, is nog niet zeker. De onderzoeken lijken nog in een vroege fase te zitten, en hoewel studies al gezien hebben dat mensen met bijvoorbeeld depressie hun smartphone op een andere manier gebruiken, is het nog niet helemaal duidelijk of je daar wel een algoritme rond kunt bouwen.

