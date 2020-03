De verschillende operatoren van Sigfox-netwerken wereldwijd, waaronder Engie, gaan zich voortaan verenigen. Die vereniging krijgt haar zetel in Leuven.

Sigfox is een netwerk dat zich toelegt op IoT-toepassingen, specifiek sensoren die met zeer weinig stroom kleine hoeveelheden data doorsturen, bijvoorbeeld over de locatie van een object. In België wordt dat netwerk sinds 2015 uitgerold en uitgebaat door Engie, meer bepaald door dochterbedrijf Engie M2M.

Sigfox is vandaag in 57 landen actief, doorgaans uitgebaat door een lokale speler zoals Engie in ons land. Maar de aanbieders moeten daarbij ook opboksen tegen telecomoperatoren die met 4G, 5G en hun eigen IoT-specifieke netwerken zoals LoRa en NB-IoT promoten. Als sectorvereniging willen ze daarom globaal hun stem laten spreken en de verschillen benadrukken.

Dat doen ze sinds vandaag onder de naam 0G United Nations. Die 0G is een bewuste woordspeling op 4G en 5G, wijzend naar het verschil. "Waar 5G staat voor sneller en continu data sturen, doen wij het tegenovergestelde, kleine boodschappen, een paar keer per dag. Maar zo geven we miljoenen assets een stem wat samen nuttige informatie oplevert," vertelt Dirk Indigne, CEO en oprichter van Engie M2M.

De 0G United Nations krijgt geen CEO, maar wordt aangestuurd door een achtkoppige raad van bestuur, waar ook Indigne deel van uitmaakt. Twee mensen voor Europa, twee voor Azië, twee voor het Midden-Oosten en Afrika en twee voor het Amerikaanse continent.

Dat de keuze op België, meer bepaald Leuven, valt heeft vooral te maken met het juridisch framework. Dat is in België het interessantst om de organisatie hier haar thuisbasis te geven.

"De bedoeling is dat we IoT en in het bijzonder 0G meer onder de aandacht brengen en drempels verlagen," vertelt Indigne aan Data News. "Maar we willen ook gezamenlijk fabrikanten benaderen, samen communiceren en lobbyen om zaken gedaan te krijgen bij de regulatoren."

Zo hopen de aanbieders van het Sigfox-netwerk grote autofabrikanten te overtuigen om hun netwerk te gebruiken als back-up. "Moderne wagens worden geconnecteerd, maar wanneer alles faalt werkt Sigfox nog steeds op een zeer lage frequentie. Zo kan je makkelijk en tegen een zeer lage kost blijven communiceren met de wagen in noodgevallen." Indigne geeft aan dat zo'n gesprekken voeren als aanbieder uit één land lastig zijn, maar hopelijk een pak vlotter lopen wanneer het vanuit een vereniging van meerdere operatoren kan.

In België wordt het Sigfox-netwerk van Engie intussen onder meer gebruikt voor industriële track & trace van bijvoorbeeld rolcontainers, maar het bedrijf verbindt ook watermeters onder meer in Antwerpen en in enkele kustgemeenten.

Een uitgebreider artikel over het Sigfox-netwerk in België lees je op 3 april in de gedrukte versie van Data News.

