Facebook heeft een werknemer ontslagen die zich eerder op Twitter kritisch had uitgelaten over het bedrijf omdat Facebook niets doet tegen posts van Trump die de algemene regels overtreden.

Het gaat om Brandon Dail, een user interface expert, die naar eigen zeggen moest vertrekken bij Facebook nadat hij op Twitter kritiek had geuit op een collega omdat die geen steunverklaring rond Black Lives Matter wou opnemen in te publiceren ontwikkelaarsdocumenten.

De man nam ook deel aan een actie van enkele tientallen Facebookmedewerkers waarbij ze het werk neerlegden en via Twitter hun ongenoegen hadden geuit over hoe het bedrijf omgaat met de posts van Trump.

Normaliter worden boodschappen die oproepen tot geweld weggehaald door Facebook, maar voor Trump doet het bedrijf dat niet. Specifiek ging het in eerste instantie over de aankondiging dat wanneer er onder de protestmarsen plunderingen plaatsvonden, dat er kon geschoten worden op de daders.

Dail schreef in zijn tweets onder meer dat "bewust geen statement maken op zich al een politiek punt is." Tegenover Reuters zegt hij dat hij nog altijd achter die uitspraak staat. Facebook bevestigt de versie van Dail in grote lijnen, inclusief het ontslag, tegenover het persagentschap. Verdere details geeft het bedrijf niet.

Eerder zei Facebook wel dat werknemers die deelnamen aan de protestactie binnen Facebook daar niet voor zouden gestraft worden.

Maar ook Trumps uitspraken over Martin Gugino, de 75-jarige man die hardhandig werd opzij geduwd door politiediensten en daarbij een schedelbreuk opliep, schenden volgens Dail de regels van Facebook. Trump beweerde dat de man in praktijk probeerde politie-materiaal te verstoren en zette hem neer als 'antifa provocateur'. Beiden kloppen niet.

Dat politici op Facebook sowieso amper worden gecontroleerd en mogen liegen en fake news verspreiden op het platform is al langer een bewuste keuze van Facebook. Twitter besloot recent een andere aanpak te hanteren en voorziet Tweets van Trump die ronduit fout zijn soms van extra context.

Eerder werden ook bij Google een vijftal activisten ontslagen nadat ze deelnamen aan een protest. Ook bij Amazon werden werknemers die kritiek hebben om de werkomstandigheden tijden de coronacrisis nadien aan de deur gezet. In beide gevallen werd wel telkens ontkend dat het ontslag een gevolg was van hun kritiek.

