Berichtenapp WhatsApp gaat de gebruikerslimiet van groepen vergroten. Ook de grootte van bestanden die je kan delen wordt opgevoerd.

Dat schrijft het dochterbedrijf van Meta op zijn blog. Het komt er op neer dat je vanaf nu groepen van 512 personen kunt aanmaken. De bestandslimiet komt ondertussen op 2GB. Tot nu toe kon je bestanden tot maximum 100MB verzenden. WhatsApp lijkt de nieuwe limiet al enkele maanden te testen.

Een laatste nieuwigheid zijn emoji's waarmee je meteen op een uitspraak kunt reageren. Reacties zitten al in de meeste berichtendiensten van Discord tot Slack, maar waren tot nu toe afwezig in WhatsApp. Of je ze ook meteen in je eigen app gaat zien, is niet zeker. De veranderingen worden gradueel uitgerold en zouden in de loop van de komende twee weken tot bij alle gebruikers moeten geraken.

