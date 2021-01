Na een week stevige kritiek heeft WhatsApp aangekondigd dat het de invoering van zijn nieuwe gebruiksvoorwaarden met drie maanden uitstelt.

WhatsApp heeft het in een blog over de 'verwarring' die er rond de update is ontstaan, en misinformatie die mensen zorgen zou baren.

Gebruikers van WhatsApp kregen begin januari de melding dat ze voor 8 februari het nieuwe privacybeleid van de app moesten goedkeuren om hun account te houden. In dat nieuwe beleid stond onder meer dat WhatsApp beter gaat integreren met moederbedrijf Facebook en het gelijknamige sociale netwerk, onder meer rond betalingsdienst Facebook Pay. Dit delen van gegevens geldt niet in Europa, omdat het in strijd is met onze privacywetgeving. Elders in de wereld kunnen telefoonnummers van gebruikers, IP-adres en toestelgegevens wel met Facebook gedeeld worden.

Kritiek

De update, inclusief verplichte goedkeuring, viel niet in goede aarde en liep samen met een stevige stijging in downloads van Signal, een concurrerende app die prat gaat op beveiliging en privacy van zijn gebruikers.

In zijn blogpost benadrukt WhatsApp dat berichten nog altijd versleuteld blijven, en dat de dienst die dus niet zal inzien, laat staan zal delen met Facebook. Over het delen van telefoonnummers en toestelgegevens rept de blog met geen woord. Daarnaast geeft de app gebruikers een langere deadline om de nieuwe gebruiksvoorwaarden goed te keuren. Wie dat nog niet heeft gedaan, krijgt tot 15 mei de tijd.

Ondertussen in Europa

Dit alles heeft voor Europese gebruikers zoals gemeld geen grote gevolgen. WhatsApp moet onder de GDPR privacyregelgeving toestemming vragen aan de privacycommissie van Ierland, waar Facebook zijn Europese hoofdzetel heeft, voordat het nieuwe gebruiksvoorwaarden mag invoeren.

WhatsApp heeft het in een blog over de 'verwarring' die er rond de update is ontstaan, en misinformatie die mensen zorgen zou baren. Gebruikers van WhatsApp kregen begin januari de melding dat ze voor 8 februari het nieuwe privacybeleid van de app moesten goedkeuren om hun account te houden. In dat nieuwe beleid stond onder meer dat WhatsApp beter gaat integreren met moederbedrijf Facebook en het gelijknamige sociale netwerk, onder meer rond betalingsdienst Facebook Pay. Dit delen van gegevens geldt niet in Europa, omdat het in strijd is met onze privacywetgeving. Elders in de wereld kunnen telefoonnummers van gebruikers, IP-adres en toestelgegevens wel met Facebook gedeeld worden. De update, inclusief verplichte goedkeuring, viel niet in goede aarde en liep samen met een stevige stijging in downloads van Signal, een concurrerende app die prat gaat op beveiliging en privacy van zijn gebruikers. In zijn blogpost benadrukt WhatsApp dat berichten nog altijd versleuteld blijven, en dat de dienst die dus niet zal inzien, laat staan zal delen met Facebook. Over het delen van telefoonnummers en toestelgegevens rept de blog met geen woord. Daarnaast geeft de app gebruikers een langere deadline om de nieuwe gebruiksvoorwaarden goed te keuren. Wie dat nog niet heeft gedaan, krijgt tot 15 mei de tijd. Dit alles heeft voor Europese gebruikers zoals gemeld geen grote gevolgen. WhatsApp moet onder de GDPR privacyregelgeving toestemming vragen aan de privacycommissie van Ierland, waar Facebook zijn Europese hoofdzetel heeft, voordat het nieuwe gebruiksvoorwaarden mag invoeren.