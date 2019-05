Wikipedia trekt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens om de ban van de website in Turkije aan te vechten. Die is ondertussen twee jaar aan de gang.

Wikimedia Foundation, de nonprofit achter Wikipedia, vraagt aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens om Turkije's ban op de site ongedaan te maken. Dat schrijft de organisatie op haar website.

In de post zegt Wikimedia Foundation dat het 'kennis en vrijheid van meningsuiting wil promoten als fundamenteel recht voor elke persoon'. De site werd in april 2017 in alle talen geblokkeerd in Turkije, ogenschijnlijk in het breder kader van protesten tegen president Erdogan die hardhandig werden neergeslagen.

De Wikimedia Foundation zegt in zijn post dat het de ban heeft aangevochten in Turkse rechtszalen, via gesprekken met de overheid en via bewustmakingscampagnes, maar dat dat niets heeft uitgehaald. Nu proberen ze het dus bij Europa. Volgens de Wikimedia Foundation is het bannen van Wikipedia 'een inbreuk op fundamentele vrijheden, waaronder het recht op vrije meningsuiting'.

De site, die een vrije encyclopedie probeert te zijn van zowat alle kennis, geschreven door vrijwilligers, is wel vaker kop van jut bij bepaalde regimes. De site werd onder meer in Rusland en China geblokkeerd.