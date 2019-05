Binnenkort wordt het mogelijk om in Windows 10 te controleren op updates en daarbij enkel de reguliere updates te installeren en grote updates uit te stellen.

De functie is een uitloper van de problemen met de oktober-update en geeft gebruikers iets meer controle over het updateproces van hun computer.

Wie vroeger in Windows Update controleerde op nieuwe updates kon enkel kiezen om alles of niets te installeren. Dat is niet aangenaam voor wie wel security-updates en bugfixes wil uitvoeren, maar (nog) geen zin heeft in een nieuwe halfjaarlijkse update die nieuwe functies toevoegt of functionaliteiten verandert.

In een screenshot dat een gebruiker van de previewversie (build 18362.53) op Reddit heeft geplaatst is nu te zien hoe er bij Windows Update na een controle op updates een opdeling wordt gemaakt per update. Je kan kiezen om de ene update meteen te downloaden en installeren terwijl je een grote halfjaarlijkse update kan negeren voor zo lang je huidige versie van Windows 10 wordt ondersteund.

De grote halfjaarlijkse updates waren tot op heden enkel uit te stellen voor professionele gebruikers waar dit op bedrijfsniveau was ingesteld. Met deze functie kunnen ook individuele gebruikers het zekere voor het onzekere nemen en even wachten met updaten zonder het risico dat hun toestel intussen cruciale veiligheidsupdates misloopt.