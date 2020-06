Microsoft heeft de uitrol van de Windows 10 May 2020 Update deels gepauzeerd. Een groot aantal toestellen vertoont problemen door de update.

De halfjaarlijkse update werd vorige week uitgerold en komt normaliter in weken nadien naar alle gebruikers. Maar Microsoft merkt bij verschillende pc's problemen op waardoor de uitrol voor die toestellen wordt stopgezet.

Microsoft zelf heeft een elftal problemen geïdentificeerd. Zo kan het zijn dat de pc onverwacht herstart, dat de muis niet meer werkt of dat variabele refresh rate niet meer werkt. Om hoeveel toestellen of welke specifieke merken het gaat is niet geweten. Computing.co.uk merkt wel op dat onder meer de Surface Laptop 3 en Surface Pro 7, beiden ontwikkeld door Microsoft, problemen krijgen door de update.

De automatische uitrol is intussen stopgezet. Wie wil kan de update nog wel zelf installeren via de update-assistent. Maar ook daar staat nu de waarschuwing dat er problemen zijn en dat het wordt afgeraden om de update te installeren op dit moment.

