Het in 2019 aangekondigde Windows 10X zal ook in 2021 niet het daglicht zien. Het besturingssysteem aanvankelijk bedoeld voor toestellen met meerdere schermen zal ook stevig afwijken van de originele plannen.

Windows 10X dook in het najaar van 2019 op in de marge van de aankondiging van de Surface Duo (een telefoon/kleine tablet met twee schermen op Android) en de Surface Neo, een toestel op Windows 10X met twee 9 inch schermen dat later werd uitgesteld en nu van de radar lijkt te zijn verdwenen.

Enorm veel details over Windows 10X zijn er niet, maar het besturingssyteem kreeg de codenaam Santorini mee en werd ook wel Windows Lite genoemd. De opzet was een besturingssyteem dat beter geschikt was voor (mobiele) toestellen met meerdere aanraakschermen. Er zou een launcher zijn in plaats van een startmenu. Later raakte bekend dat het ook op gewone laptops zou kunnen draaien.

Kortom het antwoord van Microsoft op de diverse groep toestellen die tussen tablets en laptops zitten, maar waar een klassieke Windows 10-omgeving minder geschikt voor is. En tegelijk ook een antwoord op onder meer Chrome OS van Google.

Andere vorm

Maar zijn we niet. Volgens bronnen van techsite Petri zal Windows 10X niet meer voor 2021 zijn. Tegelijk zal het besturingssysteem ook niet in de oorspronkelijke vorm opduiken. Wat dat precies betekent en hoe we ons 10X moeten voorstellen is niet helemaal duidelijk.

Een beeld van de Windows 10X Launcher uit 2019. Maar hoe de defintieve versie er uit zal zien i, en wanneer die komt, is niet duidelijk. © .

Microsoft heeft de afgelopen tien jaar al een aantal pogingen ondernomen tot een aangepaste Windows-versie. Zo kwam er in 2013 Windows RT, specifiek voor toestellen op een ARM-processor. Later volgde Windows 10 S, een versie specifiek voor goedkopere en minder krachtige toestellen, onder meer op de onderwijsmarkt.

Maar in beide gevallen was er voor de afgetakte versies weinig interesse en zorgden ze vooral voor verwarring bij consumenten. Mogelijk was 10X een poging om dat concept nieuw leven in te blazen.

Markt verandert

Petri merkt ook op dat de markt intussen veranderd is. De coronacrisis heeft enerzijds voor een heropleving gezorgd van de traditionele laptops, waar de klassieke Windows nog steeds zeer dominant is.

Anderzijds is er intussen een zwaar tekort aan computerchips, waardoor fabrikanten niet staan te springen om al te vernieuwende toestellen op de markt te brengen waarvan geen zekerheid is of ze zullen aanslaan, of op voldoende schaal kunnen geproduceerd worden. Dat maakt het voor bedrijven als Microsoft ook minder interessant om nu volop in te zetten op een aangepast besturingssysteem.

Windows 10X dook in het najaar van 2019 op in de marge van de aankondiging van de Surface Duo (een telefoon/kleine tablet met twee schermen op Android) en de Surface Neo, een toestel op Windows 10X met twee 9 inch schermen dat later werd uitgesteld en nu van de radar lijkt te zijn verdwenen.Enorm veel details over Windows 10X zijn er niet, maar het besturingssyteem kreeg de codenaam Santorini mee en werd ook wel Windows Lite genoemd. De opzet was een besturingssyteem dat beter geschikt was voor (mobiele) toestellen met meerdere aanraakschermen. Er zou een launcher zijn in plaats van een startmenu. Later raakte bekend dat het ook op gewone laptops zou kunnen draaien.Kortom het antwoord van Microsoft op de diverse groep toestellen die tussen tablets en laptops zitten, maar waar een klassieke Windows 10-omgeving minder geschikt voor is. En tegelijk ook een antwoord op onder meer Chrome OS van Google.Maar zijn we niet. Volgens bronnen van techsite Petri zal Windows 10X niet meer voor 2021 zijn. Tegelijk zal het besturingssysteem ook niet in de oorspronkelijke vorm opduiken. Wat dat precies betekent en hoe we ons 10X moeten voorstellen is niet helemaal duidelijk.Microsoft heeft de afgelopen tien jaar al een aantal pogingen ondernomen tot een aangepaste Windows-versie. Zo kwam er in 2013 Windows RT, specifiek voor toestellen op een ARM-processor. Later volgde Windows 10 S, een versie specifiek voor goedkopere en minder krachtige toestellen, onder meer op de onderwijsmarkt.Maar in beide gevallen was er voor de afgetakte versies weinig interesse en zorgden ze vooral voor verwarring bij consumenten. Mogelijk was 10X een poging om dat concept nieuw leven in te blazen.Petri merkt ook op dat de markt intussen veranderd is. De coronacrisis heeft enerzijds voor een heropleving gezorgd van de traditionele laptops, waar de klassieke Windows nog steeds zeer dominant is.Anderzijds is er intussen een zwaar tekort aan computerchips, waardoor fabrikanten niet staan te springen om al te vernieuwende toestellen op de markt te brengen waarvan geen zekerheid is of ze zullen aanslaan, of op voldoende schaal kunnen geproduceerd worden. Dat maakt het voor bedrijven als Microsoft ook minder interessant om nu volop in te zetten op een aangepast besturingssysteem.