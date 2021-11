Microsoft komt met een gratis versie van Windows 11 specifiek voor virtuele machines. Sinds september was het een stuk moeilijker geworden om het nieuwe besturingssysteem op virtuele machines te laten draaien.

Het gaat om een evaluatieversie van Windows 11 Enterprise die geldig is tot 1 september 2022. Daarnaast bevat het pakket ook de Windows 10 SDK versie 2004 ((10.0.19041.0), Visual Studio 2019, Visual Studio Code, WSL met Ubuntu geïnstalleerd, staat developer mode aan en is Windows Terminal geïnstalleerd.

Microsoft, dat in de titel op haar pagina wel foutief aangeeft dat het om een Windows 10 download gaat, zegt dat deze versie werkt op de virtuele machines van VMWare, Hyper-V, VirtualBox en Parallels.

Windows 11 verscheen in oktober, maar het nieuwe OS op een virtuele machine aan de praat krijgen is niet altijd evident. Sinds september is ook daar TPM vereist en niet alle virtuele machines ondersteunen dat. De huidige versie is specifiek gericht op ontwikkelaars die op deze manier alsnog virtueel met Windows 11 aan de slag willen.

