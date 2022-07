Gebruikers rapporteren problemen met een nieuwe update voor Windows 11. De update wordt daarom weer teruggedraaid.

De update zorgde er in essentie voor dat voor bepaalde gebruikers het startmenu niet werkt. De startknop aanklikken of op Windows-toets indrukken heeft daarbij geen effect. Volgens Microsoft is de bug te wijten aan een update. 'Een kleine hoeveelheid toestellen kunnen het startmenu niet openen na het installeren van de update die op 23 juni 2022 werd uitgerold', aldus de techgigant.

Microsoft heeft daarom een 'rollback' ingesteld voor die update, wat betekent dat hij op de meeste consumenten-pc's automatisch weer ongedaan wordt gemaakt. Admins van zakelijke, beheerde computers moeten KB5014668 manueel terugdraaien via groepsprocedure.

Een Windows-update komt nooit alleen

Het is overigens een drukke zomer voor beheerders van Windows-patches. Eerder deze week waarschuwde Microsoft al voor printproblemen na een update van Windows Server. Daarbij gaat het echter over een feature, geen bug. De update maakt een eerdere tijdelijke fix ongedaan die niet-compatibele printers nog even aan het werk liet.

