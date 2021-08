Microsoft zal zijn nieuwste besturingssysteem Windows 11 vanaf dinsdag 5 oktober geleidelijk aan uitrollen naar pc's die daarvoor in aanmerking komen. Het gaat om een gratis upgrade. Ook zal Windows 11 voortaan standaard geïnstalleerd worden op een waaier aan nieuwe laptops en desktops.

Upgraden naar Windows 11 is geen verplichting. Je kan ook met Windows 10 blijven werken, dat door Microsoft ondersteund zal worden tot 14 oktober 2025. Later dit jaar krijgt Windows 10 ook nog een stevige update met een aantal nieuwe features.

Hoewel sommige gebruikers de upgrade naar Windows 11 meteen zullen zien verschijnen op 5 oktober, geldt dat niet voor iedereen. Microsoft neemt de tijd voor de distributie en laat weten dat de uitrol tot in 2022 kan duren.

