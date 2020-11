Els Bellens is redactrice bij Data News.

Windows 7 is nog lang niet dood. Het besturingssysteem, dat niet langer ondersteund wordt, heeft nog een marktaandeel van zo'n 20%. Het lijkt daarbij vooral om bedrijfsklanten te gaan.

Volgens analistenbureau NetMarketShare groeit het aantal gebruikers van Windows 10 gestaag. Marktaandeel van de nieuwste versie van het besturingssysteem ligt eind oktober op 64,04% tegenover 61,26% een maand eerder. Dat meldt BleepingComputer.

Het elf jaar oude Windows 7, dat sinds begin dit jaar niet meer ondersteund wordt door Microsoft en dus geen officiële updates meer krijgt, behoudt een marktaandeel van 20,41%. Dat is wel een daling van 2% tegenover vorige maand. Mogelijk gaat het om grote bedrijven die nog niet zijn overgeschakeld. Windows 7 was een bijzonder populair besturingssysteem bij enterprises, en de overgang naar 8 en ondertussen naar Windows 10 laat duidelijk op zich wachten. Voor wie het zich afvraagt: ook Windows XP is zo'n twintig jaar na lancering nog niet helemaal dood. 0,87% van de computers draait nog op het systeem.

Voor niet-Microsoft systemen blijft de koek klein. Gebruik van macOS X 10.15 daalt van 5,11% naar 4,88%. De verschillende Linux-distributies stijgen van 1,14% naar 1,65%. Ubuntu zit ondertussen op 0, 51%. NetMarketShare baseert deze cijfers op de besturingssystemen die door browsers gedetecteerd worden.

