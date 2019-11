Wolters Kluwer België gaat een samenwerking aan met de Gentse start-up TOCO. Die biedt een digitaal platform aan waarmee boekhouders en ondernemers financiële administratie met elkaar kunnen delen.

TOCO is een platform dat de financiële administratie voor KMO's en accountants helpt vereenvoudigen dankzij speciaal hiervoor ontwikkelde software. Het ontstond vorig jaar uit een samenwerking tussen The Glue en accountingkantoor VGD. In mei dit jaar kondigde ondernemingsloket Xerius aan van het cloudplatform gebruik te maken. Nu zegt ook Wolters Kluwer België de technologie te zullen integreren.

"Door de integratie van TOCO in de softwarepakketten van Wolters Kluwer Tax & Accounting Belgium zal veel informatie automatisch van het platform naar de softwarepakketten kunnen stromen, waardoor elke gebruiker efficiënter zal werken", klinkt het in een persbericht. Het TOCO-platform laat de gebruikers ook toe om betalingen uit te voeren. Zo heeft TOCO de mogelijkheid om met QR-codes te betalen en wordt er nu ook een PSD2-licentie aangevraagd.