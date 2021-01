Meter of peter worden van een Aziatische olifant, Indische neushoorn of kordofangiraf: dat kon al. Maar wist u dat ook peetouder van een robot kan worden?

Het gaat om een initiatief van vzw Digitale Wolven, waarvan oprichtster Cindy Smits trouwens finaliste is om ICT Woman of the Year te worden. In het kader van een nieuw sponsorconcept kunnen bedrijven en particulieren nu peter of meter worden van één van de tientallen robotjes. Die robotjes gebruikt de vzw om kinderen ervaring te laten opdoen met de mogelijkheden en toepassingen van ICT.

Wie peetouder wordt, steunt op die manier dus de workshops van Digitale Wolven rond ICT en technologie zodat kinderen en jongeren niet alleen kennis maken met de technologie maar er ook zelf mee aan de slag gaan. Peetouder word je al vanaf 100 euro per jaar. Voor bedrijven is het ook fiscaal aftrekbaar.

