Xerox heeft een vijandig overnamebod op HP gedaan voor 27 miljard dollar, ongeveer 24,2 miljard euro. Hierbij roept Xerox de aandeelhouders van HP op om de superieure waarde van de computerfabrikant en specialist in printoplossingen te waarborgen en het bod te accepteren.

HP meldt in een verklaring: 'Onze raad van bestuur zal het aanbod zorgvuldig evalueren om de handelwijze te bepalen die volgens de raad in het belang is van het bedrijf en alle HP-aandeelhouders'.

Xerox-topman John Visentin stelt dat er sprake is van een mooi bod. 'Aandeelhouders van HP ontvangen 27 miljard dollar aan directe, vooraf beschikbare contanten. Ze behouden daarbij een langetermijnpotentiëring (LTP, nvdr) door aandelenbezit in een gecombineerd bedrijf, met een grotere vrije kasstroom om te investeren in groei en rendement voor de aandeelhouders.' Het bod van Xerox vervalt op 21 april.

