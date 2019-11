Xerox dreigt om de Raad van Bestuur van HP Inc. te omzeilen als die niet meewerkt. De mededeling komt er enkele dagen nadat HP Inc. een eerder overnamebod door Xerox weigerde.

Begin november deed Xerox een bod om HP Inc. over te nemen. Xerox, dat gespecialiseerd is in printers en kopieerapparaten, stelde zo'n 33,5 miljard dollar over te hebben voor printerbedrijf HP Inc. Een opmerkelijk bod, gezien HP Inc. zo'n drie keer groter is dan Xerox.

HP zei toen nog het aanbod in overweging te nemen, maar die onderhandelingen lijken ondertussen gestrand. Vorige week wees HP een bod af voor 22 dollar per aandeel. Dat zou minder zijn dan de waarde van het bedrijf.

In een brief aan HP zegt Xerox "verbijsterd" te zijn, omdat Goldman Sachs, de financiële adviseur van HP, bij een eerdere structurering een aandelenprijs van 14 dollar had voorgesteld met de raad om meer aandelen te verkopen. De gemiddelde prijs van een HP-aandeel zou zo'n 20 dollar zijn op de beurs.

Xerox zegt nu dat HP Inc. zijn boekhouding moet laten inkijken voor 25 november, anders dreigt het zijn overnamebod vijandig te maken. Bij zo'n vijandig bod zou Xerox rechtstreeks naar de aandeelhouders gaan, en genoeg aandelen kopen om de huidige raad van bestuur te vervangen.

Beide bedrijven hebben een lang en hobbelig parcours achter de rug, en ze ruziën momenteel voornamelijk om wie er in wiens boeken mag kijken. HP Inc. had Xerox inzage gevraagd en zou die hebben gekregen, maar Xerox is nu boos omdat het zelf geen inzage heeft gekregen in de boekhouding van HP.