Xerox wil de volledige Raad van Bestuur van HP vervangen bij de volgende aandeelhoudersvergadering. Dat maakt het bedrijf zelf bekend. Het gaat om een nieuwe stap in de overnameperikelen van de twee bedrijven.

Op de volgende jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, in april, wil Xerox de Raad van Bestuur vervangen. Dat kondigt het bedrijf op zijn site aan. Dat is dezelfde Raad van Bestuur die eerdere overnamepogingen door Xerox heeft geblokkeerd.

Xerox probeert al een tijdje om het (veel grotere) HP over te nemen, maar HP zelf heeft al meerdere keren een overnamebod afgeslagen. De twee printerbedrijven zijn nu verwikkeld in een soort publieke strijd waarbij er met mergersommen, vijandige overnames en aandeelhouders wordt geschermd. En die strijd wordt steeds bitsiger.

In zijn nieuwste plan heeft Xerox elf mensen genomineerd om de huidige bestuurders van HP te vervangen. Het gaat aan de andere aandeelhouders voorstellen om voor die vervanging te stemmen. HP zelf is hier niet gelukkig me. "We geloven dat deze nominaties een bevooroordeelde tactiek is van Xerox om een voorstel door te duwen dat HP onderwaardeert en een sterk risico inhoudt voor de aandeelhouders van HP", aldus HP in een reactie aan techsite TechCrunch.

Op de volgende jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, in april, wil Xerox de Raad van Bestuur vervangen. Dat kondigt het bedrijf op zijn site aan. Dat is dezelfde Raad van Bestuur die eerdere overnamepogingen door Xerox heeft geblokkeerd. Xerox probeert al een tijdje om het (veel grotere) HP over te nemen, maar HP zelf heeft al meerdere keren een overnamebod afgeslagen. De twee printerbedrijven zijn nu verwikkeld in een soort publieke strijd waarbij er met mergersommen, vijandige overnames en aandeelhouders wordt geschermd. En die strijd wordt steeds bitsiger.In zijn nieuwste plan heeft Xerox elf mensen genomineerd om de huidige bestuurders van HP te vervangen. Het gaat aan de andere aandeelhouders voorstellen om voor die vervanging te stemmen. HP zelf is hier niet gelukkig me. "We geloven dat deze nominaties een bevooroordeelde tactiek is van Xerox om een voorstel door te duwen dat HP onderwaardeert en een sterk risico inhoudt voor de aandeelhouders van HP", aldus HP in een reactie aan techsite TechCrunch.