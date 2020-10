Chinese smartphonemaker Xiaomi lanceert zijn nieuwe vlaggenship in ons land. De Mi 10T Pro is een joekel van een toestel, terwijl zijn twee kleinere broertjes 5G naar een brede markt moeten brengen.

De Mi 10T-serie bestaat uit drie telefoons, de Mi 10T Pro, Mi 10T en Mi 10T Lite. De duurste daarvan, de 10T Pro geldt daarbij als het nieuwe vlaggenschip van het merk. Elke van de toestellen is uitgerust met 5G, iets wat we ondertussen verwachten van de meeste nieuwe telefoons. Ze komen, relevant voor dit jaar, ook allemaal met een antibacteriële case.

De Mi 10T en Mi 10T Pro

Het stevigste toestel in de reeks is de Mi 10T Pro, een bijzonder groot toestel met een schermdiagonaal van 6,67 inch, vergelijkbaar met de OnePlus 7Pro (en een hele reeks andere Xiaomi telefoons). Pro heeft een batterij van 5.000 mAh, waardoor hij bijzonder lang meegaat, maar meteen ook wat zwaarder aanvoelt dan veel andere grote telefoons die we al in handen kregen, 214,5g om precies te zijn. Daarnaast heeft hij een Qualcomm Snapdragon 865 onder de motorkap, een van de nieuwe 5G mobiele chips. Xiaomi koos voor een wijde reeks aan 5G-banden, om compatibel te blijven met een hele reeks netwerken.

Belangrijkste unieke punt aan dit toestel is de camera die achteraan een beetje uitsteekt en die tot 108MP gaat. Dit is een van drie camera's, naast een 13 MP-ultrabreedhoeklens en een 5MP macrocamera. Aan de voorkant is er nog eentje van 20MP voor... bijzonder grote selfies. Verder is er ondersteuning voor 8K video op het scherm. Dat laatste ondersteunt een resolutie van 2400x1080 FHD+, aan een refresh rate van 144Hz. We zien ook een vingerafdruksensor aan de rechterkant, die dubbelt als de aan-uit-knop. Dat is wat klungelig voor linkshandigen, die meestal hun duim niet op die plek leggen, maar de sensor lijkt in een korte test ook met een wijsvinger te werken.

De Mi 10T ziet er min of meer hetzelfde uit, maar dan met lichtjes andere kleuren, en een hoofdcamera die tot 'maar' 64MP gaat. Opvallend bij deze twee toestellen is de prijs. Xiaomi zet vooral in op stevige hardware-specs voor een goedkopere prijs dan veel concurrenten. De Mi 10T Pro komt dan ook op de markt voor €599 (8GB+128GB aan opslag) of €649 (8GB+256GB-versie). Dat is een pak lager dan veel vergelijkbare toestellen. Voor de Mi 10T ligt de prijs op 449 euro, voor de variant met 6GB+128GB aan opslag.

De Mi Watch © Xiaomi

Midrange en horloges

De Mi 10T Lite is dan de kleine broer in deze serie, een toestel voor het middensegment. Xiaomi klopt zich op de borst dat het hiermee 5G brengt naar de brede markt brengt. Het toestel heeft een Snapdragon 750G chip aan boord, en het is daarmee een van de eerste toestellen die deze iets goedkopere Qualcomm 5G-chip gebruikt. De specs zijn ook iets lager dan bij zijn grotere broertjes, met bijvoorbeeld een (nog altijd vrij snelle) 120Hz display , wat soberder camera's en een batterij van 4.820 mAh. Maar het toestel ligt in ons land in de winkel voor 279 euro voor de versie met 6GB+64GB opslag.

Omdat het 2020 is, lanceert Xiaomi tegelijk ook een smartwatch, de simpel genoemde Mi Watch. Het gaat om het eerste slimme horloge dat Xiaomi internationaal op de markt brengt en het toestel is waterdicht, met een helder 1.39''-AMOLED-scherm en de ondertussen gekende gezondheidsfuncties en digitale assisten aan boord. Xiaomi beweert bovendien dat de batterij het tot zestien dagen uitzingt. Ook deze komt voor een scherpe prijs op de markt, voor 99 euro.

Xiaomi is de vierde grootste smartphonemaker ter wereld, achter Samsung, Huawei en Apple. Het doet vooral zaken in Azië, en is pas sinds vorig jaar echt actief op de Belgische markt. De fabrikant zet vooral in op opvallende hardware voor een prijs die vaak een pak lager ligt dan veel concurrenten. Het bedrijf heeft voorlopig nog geen problemen met allerlei regeringen, zoals Huawei, waardoor het nog netjes met de Googles en Qualcomms van deze wereld kan samenwerken. Het kreeg al wel met privacyschandalen te maken.

