De smartphonebouwer komt met een ontstellend snelle lader die wereldrecords breekt.

Oplaadsnelheid is steeds vaker het nieuwe strijdtoneel aan het worden voor smartphonebouwers. Eerder zagen we al de OnePlus 9 Pro, wiens batterij van 4.500 mAh je kan opladen op een half uur. Oppo kwam vorig jaar ook met een 125W-snellader waarmee je een 4.000 mAh batterij kan opladen in twintig minuten.

En nu is het dus aan Xiaomi, met de HyperCharge 200W lader. Volgens de Chinese techreus laadt die een platte batterij volledig op in acht minuten. Na drie minuten en achttien seconden zou je al aan 50% moeten zitten, en met 44 seconden kom je aan 10%.

Niet klaar voor de markt

We moeten er wel bij zeggen dat deze resultaten verkregen werden met een aangepaste telefoon. De technologie is dus nog niet klaar voor gebruik met een standaard smartphone, en we stellen ons ook vragen bij de (brand)veiligheid van dit alles. Het zou niet de eerste keer zijn dat ambitieuze batterijen voor problemen zorgen.

⚡200W Wired Charging

⚡120W Wireless Charging



We're about to redefine the charging experience with #XiaomiHyperCharge. #InnovationForEveryone pic.twitter.com/2rPrzw7BEu — Xiaomi (@Xiaomi) May 31, 2021

De 200W lader is overigens een bedraad exemplaar. Xiaomi laat tegelijk een draadloze oplader van 120W zien die een batterij volledig kan opladen op een kwartier. Beide snelheden zouden wereldrecords zijn.

