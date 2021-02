De Chinese techreus Xiaomi heeft een nieuwe technologie ontwikkeld om smartphones draadloos op te laden. Het bijzondere aan Mi Air Charge is dat het opladen vanop afstand gebeurt en niet via een 'oplaadplaat'. Zelfs wanneer je de telefoon gebruikt of in je broekzak hebt zitten, wordt de accu bijgetankt.

Het draadloos opladen van smartphones wint snel aan populariteit. Het snufje is niet enkel meer voorbehouden aan de dure topmodellen, en ook in steeds meer auto's vind je een plekje terug waar je je telefoon zonder kabels kan bijladen. De benodigde wireless charger - zeg maar: de oplaadplaat - wordt intussen ook in allerlei andere apparaten geïntegreerd, gaande van tafellampen tot nachtkastjes.

Remote charging

Het innovatieve aan de Mi Air Charge-technologie is dat er geen fysiek contact meer hoeft te zijn tussen de smartphone en de draadloze oplader. Xiaomi ontwikkelde een remote charging-laadstation met speciale antennes, dat over een afstand van 'enkele meters' draadloos je telefoon kan opladen.

Het laadvermogen van Mi Air Charge bedraagt 5W. In vergelijking met de huidige generatie draadloze opladers is dat niet veel: hetzelfde Xiaomi introduceerde vorige zomer de Mi 10 Ultra smartphone die 50 watt haalt (lees: tien keer sneller draadloos oplaadt) en toonde zopas alweer een opvolger van de technologie die aan 80W bijtankt. Daarmee zijn deze draadloze oplossingen zelfs gewaagd aan de bekabelde chargers van toptelefoons als de Huawei P40 Pro+ (40W) en OnePlus 8T (65W), die namen meekrijgen als SuperCharge en Warp Charge.

Toch lijkt het relatief beperkte laadvermogen van Mi Air Charge niet echt een probleem. Het grote voordeel is immers dat de smartphone constant wordt opgeladen, zolang het toestel enigszins in de buurt blijft van het remote charging-laadstation. Thuis of op kantoor beschik je, tegen het eind van de ochtend, constant over een volgeladen accu, zonder dat je er ook maar iets voor hoeft te doen. Beter nog: je kan de smartphone gewoon blijven gebruiken, er vrij mee rondlopen, terwijl Mi Air Charge op de achtergrond verse energie blijft toevoegen.

Vijf gadgets tegelijk

Mi Air Charge stuurt de energiegolven niet in het wilde weg alle kanten op, maar gebruikt hiervoor beamforming. Dankzij geïntegreerde antennes kent het oplaadstation exact de positie van de smartphone, waardoor er zeer gericht, en rechtstreeks 'oplaadgolven' naar de telefoon kunnen worden geseind (bekijk de video onder dit artikel voor de meer technische details).

De eerste versie van Mi Air Charge kan tot vijf smartphones tegelijk (volledig) draadloos opladen, al wordt de capaciteit van 5W dan wel over al die apparaten verdeeld. In de nabije toekomst, zo claimt Xiaomi, zal de technologie ook voor andere gadgets kunnen worden gebruikt, zoals smartwatches, slimme armbanden en andere wearables. Verder in de toekomst denkt het bedrijf bovendien aan draadloos oplaadbare luidsprekers, bureaulampen en andere smarthome-apparatuur.

Wanneer Mi Air Charge precies op de markt komt, welke smartphones ermee compatibel zijn én wat de technologie gaat kosten, heeft Xiaomi nog niet bekendgemaakt.

