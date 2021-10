De Chinese smartphonemaker Xiaomi mikt op de eerste helft van 2024 om eigen auto's in massaproductie te nemen.

Xiaomi-CEO Lei Jun maakte dat statement naar verluidt op een evenement voor beleggers. Eerde meldingen door lokale media werden later bevestigd door het bedrijf, aldus persbureau Reuters. Zang Ziyuan, een van de leidinggevenden van Xiaomi's internationale marketingafdeling, plaatste het nieuws ondertussen ook op zijn geverifieerde Weibo-account.

Zowat een half jaar geleden kondigde Xiaomi al aan dat het instapt in de markt voor elektrische voertuigen. Toen klonk het wel nog dat het 'vanaf 2023' een eigen elektrische wagen wou uitbrengen.

Xiaomi investeert naar eigen zeggen 10 miljard in een nieuwe elektrische auto divisie verspreid over de komende tien jaar. Eind augustus voltooide het nog de officiële bedrijfsregistratie van haar EV-eenheid. Het bedrijf heeft nog niet onthuld of het de auto's helemaal zelfstandig zal produceren of via een partnerschap met een bestaande autofabrikant.

Meteen na het bekend raken van het nieuws steeg het aandeel Xiaomi met 5,4%: dat is de grootste dagelijkse procentuele stijging sinds 12 mei.

Xiaomi-CEO Lei Jun maakte dat statement naar verluidt op een evenement voor beleggers. Eerde meldingen door lokale media werden later bevestigd door het bedrijf, aldus persbureau Reuters. Zang Ziyuan, een van de leidinggevenden van Xiaomi's internationale marketingafdeling, plaatste het nieuws ondertussen ook op zijn geverifieerde Weibo-account.Zowat een half jaar geleden kondigde Xiaomi al aan dat het instapt in de markt voor elektrische voertuigen. Toen klonk het wel nog dat het 'vanaf 2023' een eigen elektrische wagen wou uitbrengen. Xiaomi investeert naar eigen zeggen 10 miljard in een nieuwe elektrische auto divisie verspreid over de komende tien jaar. Eind augustus voltooide het nog de officiële bedrijfsregistratie van haar EV-eenheid. Het bedrijf heeft nog niet onthuld of het de auto's helemaal zelfstandig zal produceren of via een partnerschap met een bestaande autofabrikant.Meteen na het bekend raken van het nieuws steeg het aandeel Xiaomi met 5,4%: dat is de grootste dagelijkse procentuele stijging sinds 12 mei.