ICT-integrator Xylos neemt Weconnect.green over. Dat betekent dat Xylos voortaan ook connectiviteitsdiensten kan aanbieden bovenop het bestaande aanbod.

Weconnect.green is het door Marcel De Beule opgerichte bedrijf dat inzet op een volledig managed access cloud pakket. Het bedrijf bestaat nog maar een half jaar, "maar het was al vrij snel duidelijk dat ik dit wagonnetje beter aan een grote trein kon hangen", vertelt De Beule. En die trein wordt dus Xylos. "We hebben de ambitie om een sterke speler in cloud te worden. En daar voegen we met deze overname ook connectiviteit aan toe. Zo worden we een gespecialiseerde én lokale partij voor zowel netwerknoden als het beheer van hybrid cloudomgevingen", vertelt Patrick Leysen die sinds begin dit jaar CEO is van Xylos.

Marcel De Beule blijft na de overname aan boord en wordt mee verantwoordelijk voor de uitbouw van networking, security en connectiviteit. Hoeveel Xylos betaalt voor Weconnect.green geven beide partijen niet vrij. Veel meer details over de producten en marktbenadering zijn er ook nog niet. De integratie is ondertussen wel al gestart. Binnen enkele weken belooft Xylos meer informatie over de koers die het bedrijf uitstippelt.

Weconnect.green is het door Marcel De Beule opgerichte bedrijf dat inzet op een volledig managed access cloud pakket. Het bedrijf bestaat nog maar een half jaar, "maar het was al vrij snel duidelijk dat ik dit wagonnetje beter aan een grote trein kon hangen", vertelt De Beule. En die trein wordt dus Xylos. "We hebben de ambitie om een sterke speler in cloud te worden. En daar voegen we met deze overname ook connectiviteit aan toe. Zo worden we een gespecialiseerde én lokale partij voor zowel netwerknoden als het beheer van hybrid cloudomgevingen", vertelt Patrick Leysen die sinds begin dit jaar CEO is van Xylos.Marcel De Beule blijft na de overname aan boord en wordt mee verantwoordelijk voor de uitbouw van networking, security en connectiviteit. Hoeveel Xylos betaalt voor Weconnect.green geven beide partijen niet vrij. Veel meer details over de producten en marktbenadering zijn er ook nog niet. De integratie is ondertussen wel al gestart. Binnen enkele weken belooft Xylos meer informatie over de koers die het bedrijf uitstippelt.