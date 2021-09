De nostalgische webdienst bestaat nog, en heet weer gewoon Yahoo nu ze door Verizon is verkocht.

Yahoo en AOL, tot voor kort Verizon Media, zijn nu officieel eigendom van Apollo Global Managment. Een en ander betekent dat Yahoo, dat eerlijk gezegd nooit als iets anders echt bekendheid heeft gekregen, terug Yahoo heet. Zonder uitroepteken deze keer.

Amerikaanse telecomreus Verizon kocht het bedrijf in 2017 voor zo'n 4,5 miljard dollar. AOL werd enkele jaren eerder aangekocht voor nog eens 4,4 miljard. Je zou dus kunnen zeggen dat Apollo Global Management een koopje heeft gedaan door beide samen in te slaan voor 5 miljard dollar. De bedrijven lijken dan ook al een tijdje over hun piek heen, hoewel Yahoo nog 900 miljoen actieve maandelijke gebruikers zou hebben.

Met de verkoop komt ook een einde aan het experiment dat Verizon de voorbije jaren voerde om naast een telecomreus ook een mediagigant te worden. Het bedrijf kocht een hoop hippe en op hun retour verkerende bedrijfjes om ze samen te brengen onder het 'Oath' merk, en ze daar vervolgens grotendeels te laten verkommeren. Twee jaar geleden verkocht Verizon al het Tumblr-platform en de online krant The Huffington Post, beide met verlies. Met de huidige deal gaan ook techsites als TechCrunch en Engadget over naar Apollo.

