In de lijst van geïmiteerde merken bij phishing-pogingen is Yahoo! in het vierde kwartaal van 2022 liefst 23 plaatsen gestegen. DHL bekleedt de tweede plaats, gevolgd door Microsoft. Dit blijkt uit het jongste Brand Phishing Report van Check Point Research.

De sterke stijging van Yahoo! in het overzicht is opmerkelijk, gezien de ooit zo populaire internetdienst amper nog iets voorstelt sinds Verizon het bedrijf in 2017 opslokte. In België is de zoekdienst van Yahoo! op 31 januari jongstleden trouwens helemaal stopgezet, leert een bezoekje aan Yahoo.com. Niettemin was de merknaam in Q4 van 2022 goed voor liefst twintig procent van alle phishing-pogingen.

© DN

Techsector geviseerd

De cybercriminelen misbruikten Yahoo! met name voor mails met onderwerpregels die suggereerden dat de ontvanger prijzen of prijzengeld ter waarde van honderdduizenden euro's had gewonnen van afzenders als 'Awards Promotion' of 'Award Center'. Om die beloning in ontvangst te nemen moest de ontvanger - uiteraard - eerst de nodige persoonlijke informatie en bankgegevens invullen. Het kwaad was daarmee geschied.

In het algemeen werd de technologiesector in het voorbije kwartaal het vaakst geïmiteerd, gevolgd door koeriersdiensten en sociale netwerken. DHL kwam op de tweede plaats met 16 procent van alle merk-phishing-pogingen, Microsoft op de derde plek met 11 procent. Ook LinkedIn keerde dit kwartaal terug in de lijst en wel op de vijfde plaats met 5,7 procent. De volledige top tien van Q4 2022 ziet er als volgt uit:

Yahoo (20%) DHL (16%) Microsoft (11%) Google (5,8%) LinkedIn (5.7%) WeTransfer (5,3%) Netflix (4,4%) FedEx (2,5%) HSBC (2,3%) WhatsApp (2,2%)

De sterke stijging van Yahoo! in het overzicht is opmerkelijk, gezien de ooit zo populaire internetdienst amper nog iets voorstelt sinds Verizon het bedrijf in 2017 opslokte. In België is de zoekdienst van Yahoo! op 31 januari jongstleden trouwens helemaal stopgezet, leert een bezoekje aan Yahoo.com. Niettemin was de merknaam in Q4 van 2022 goed voor liefst twintig procent van alle phishing-pogingen.De cybercriminelen misbruikten Yahoo! met name voor mails met onderwerpregels die suggereerden dat de ontvanger prijzen of prijzengeld ter waarde van honderdduizenden euro's had gewonnen van afzenders als 'Awards Promotion' of 'Award Center'. Om die beloning in ontvangst te nemen moest de ontvanger - uiteraard - eerst de nodige persoonlijke informatie en bankgegevens invullen. Het kwaad was daarmee geschied.In het algemeen werd de technologiesector in het voorbije kwartaal het vaakst geïmiteerd, gevolgd door koeriersdiensten en sociale netwerken. DHL kwam op de tweede plaats met 16 procent van alle merk-phishing-pogingen, Microsoft op de derde plek met 11 procent. Ook LinkedIn keerde dit kwartaal terug in de lijst en wel op de vijfde plaats met 5,7 procent. De volledige top tien van Q4 2022 ziet er als volgt uit: