Yahoo gaat meer dan 1.600 mensen ontslaan, twintig procent van het personeelsbestand. Opmerkelijk: het doet dat om strategische redenen, niet om financiële problemen.

Yahoo wil deze week al duizend mensen ontslaan en nog eens 600 mensen later dit jaar. In totaal werken er ongeveer 8.500 mensen voor het bedrijf.

De ontslagronde komt er nu verschillende grote technologiebedrijven mensen op straat zetten, maar nieuwssite Axios nuanceert dat het niet om een herstructurering gaat om de boel te redden. CEO Jim Lanzone zou gezegd hebben dat het bedrijf vooral strategische aanpassingen wil doen in een afdeling die niet winstgevend is.

Concreet gaat het over Business advertising unit waar zowat de helft van de mensen moeten vertrekken. Zo stopt Yahoo ook met haar Supply-side Platform (SSP), dat digitale uitgevers helpt om automatisch advertenties bij hun inhoud aan te bieden.

Het gaat voor Yahoo dus eerder om een strategische koerswijziging. Tegelijk is het lang niet de eerste keer dat Yahoo beetje bij beetje krimpt en nog nauwelijks de internetreus is van 25 jaar geleden.

Het bedrijf wisselde enkele keren van eigenaar en is sinds 2021 in handen van Apollo Global Management dat het bedrijf, samen met AOL, overkocht voor 5 miljard dollar, ongeveer de helft van wat Verizon er in 2017 voor betaalde (AOL en Yahoo werden apart voor 4,4 miljard en 4,5 miljard dollar overgenomen.)

