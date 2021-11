Yahoo vertrekt volledig uit China. In een mededeling verwijst het Amerikaanse bedrijf naar de toenemende zakelijke en juridische uitdagingen in China.

Vanaf 1 november zullen de diensten van Yahoo 'niet meer beschikbaar zijn op het Chinese vasteland', klinkt het in de mededeling. Yahoo wordt zo de laatste in een reeks Amerikaanse bedrijven die China verlaat. Het gaat vooral om een symbolische stap: de belangrijkste diensten van Yahoo, zoals de e-maildienst, zijn al sinds 2013 niet meer beschikbaar in China.

Vorige maand trok Microsoft ook al de stekker uit de Chinese versie van de sociaalnetwerksite gericht op professionele contacten LinkedIn, mede vanwege de strengere wettelijke eisen. De diensten van Google zijn ook al lang niet meer beschikbaar in het land en ook socialenetwerksites Facebook, Twitter en Instagram en de encyclopedie Wikipedia zijn volledig geblokkeerd in China omdat ze de regels van de overheid niet respecteren.

Onlineplatformen in China zijn verplicht om de gegevens van Chinese gebruikers ter beschikking te stellen aan de autoriteiten. Ze moeten ook inhoud verwijderen die verboden is in het land, bijvoorbeeld verwijzingen naar het bloedblad en de onderdrukking van de prodemocratiebeweging op het Tienanmenplein in 1989.

