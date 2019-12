YouTube worstelt al een tijdje met zijn eigen platform, dat veel schokkende video's en propaganda lijkt te bevatten. Het bedrijf kondigt nu nieuwe, strengere regels aan die onder meer beledigingen en dreigementen moeten inperken.

YouTube kondigt de nieuwe policy aan op zijn blog. Het gaat onder meer strenger optreden tegen pesten en zal bijvoorbeeld video's verwijderen die mensen beledigen op basis van ras, geslacht of seksuele geaardheid, drie attributen die onder Amerikaanse wet beschermd zijn. Daarbij doet het er niet toe of het slachtoffer beroemd is dan wel een privaat individu.

YouTube, dat een dochterbedrijf is van Google, is een gigantisch mediaplatform waarop elke minuut 500 uur aan nieuwe video content geüpload wordt. Zo'n twee miljard mensen gebruiken de site maandelijks. Maar in die grote hoeveelheid video zit ook heel veel bagger, en de site krijgt de laatste maanden steeds meer kritiek om de vele intimiderende filmpjes, samenzweringstheorieën en beledigende of extremistische content.

In een poging om de cultuur van de site om te vormen, gaat YouTube nu onder meer beledigend taalgebruik verbannen, vooral dan als dat gaat om aanvallen op iemands geslacht, ras of geaardheid. Ook dreigementen worden strenger aangepakt. Tot nu toe heeft YouTube altijd video's verbannen die expliciet iemand bedreigden, of persoonlijke informatie toonden (doxxing) en anderen opriepen om iemand lastig te vallen. Nu gaat YouTube ook strenger optreden tegen meer verdoken bedreigingen en 'geïmpliceerde' dreigementen.

Ook patronen van pestgedrag worden bestraft. Rechtstreekse aanleiding van die regel lijkt het verhaal van Carlos Maza te zijn. De man, die zelf als journalist voor Vox op YouTube zit, beschuldigde eerder dit jaar een andere commentator, Steve Crowder, van pesterijen. Crowder beledigde Maza regelmatig in zijn video's, omdat ie Latino is en openlijk homoseksueel. Na een hele controverse waarbij YouTube eerst niet, en dan wel redeneerde dat de filmpjes over de schreef gingen, verloor Crowder zijn advertentie-inkomsten. Kanalen die meermaals de grens opzoeken, zo zegt YouTube nu, kunnen een waarschuwing krijgen en na meerdere keren zelf verbannen worden. Het bedrijf zal de praktijken van een kanaal in zijn geheel bekijken, omdat een enkele video vaak niet genoeg is om de regels te overtreden, maar een hele reeks gelijkaardige video's kunnen snel een haatcampagne worden.

In de praktijk

Net als bij de vorige regelaanpassingen is de grootste vraag hier hoe die policy in de praktijk gaat worden toegepast. Zoals gezegd is YouTube gigantisch, en voor een platform dat het al moeilijk genoeg heeft om expliciete extremistische taal automatisch te detecteren, worden dingen als verdoken beledigingen en impliciete dreigementen wel erg moeilijk te vinden.

Opmerkelijk is ook dat YouTube zegt dat de regels voor iedereen gelden, zowel voor 'normale' gebruikers dus, als voor bekende YouTubers en zelfs publieke figuren. Het platform wordt vaak aangerekend dat het milder zou zijn voor erg populaire kanalen. Een kanaal als InfoWars van complotdenker Alex Jones, zou door zijn populariteit meerdere regels hebben mogen overtreden, voordat het vorig jaar dan toch gebannen werd. De regel over publieke figuren staat bovendien in contrast met Twitter, dat de soms beledigende tweets van bijvoorbeeld Amerikaans president Donald Trump wel laat staan, maar ze achter een waarschuwingsscherm zet. Voor YouTube wordt het alvast een slappe koord om op te dansen. Veel van Trumps toespraken worden namelijk op het platform gelivestreamd, en het is nog maar de vraag hoe snel YouTube zal reageren wanneer de man in zijn speech naar goede gewoonte tegenstanders en hele bevolkingsgroepen beledigt.