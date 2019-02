YouTube Kids nu ook in België

YouTube Kids werd vier jaar geleden in de VS gelanceerd en is er ondertussen een van de populairste apps voor kinderen op de markt geworden. Ook in België kan u de app nu via Google Play of Apple Store downloaden en installeren op een smartphone, tablet of smart-tv.

De app biedt kinderen van 3 tot en met 12 jaar een familievriendelijke en gebruiksvriendelijke omgeving met kanalen en afspeellijsten in vier categorieën: shows, muziek, leren en ontdekken. De interface met grote afbeeldingen en een kleurrijk ontwerp moet ook de allerjongsten op weg helpen. Ouders kunnen in de app schermtijd voor hun kinderen instellen en aangeven welke content ze beschikbaar willen stellen.

Wie dat wil kan bepaalde video's of kanalen blokkeren. Geen overbodige luxe, want in het verleden bleek al dat de semi-automatische inhoudscontrole niet volledig waterdicht is. Iets wat Google zelf ook toegeeft. "We stellen alles in het werk om te zorgen dat de content die online staat kindvriendelijk is, maar geen enkel systeem is perfect. Ouders die een video zien waar ze zich zorgen over maken, kunnen die eenvoudig melden en ons zo helpen om het platform constant te verbeteren", lezen we in het persbericht.

YouTube Kids is een gratis app, maar dan moet u er wel advertenties bij nemen. Alle advertenties in YouTube Kids worden duidelijk gemarkeerd en worden volgens Google vooraf manueel beoordeeld. Zo zou u er geen reclame voor voeding of dranken, videogames of filmtrailers voor kinderen ouder dan 13 of klikbare advertenties mogen vinden. Wie geen advertenties verkiest, kan wel een Premium-abonnement afsluiten aan 9,99 euro per maand.