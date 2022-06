Meer dan 1,5 miljard gebruikers kijken maandelijks naar de YouTube Shorts, korte filmpjes op het videoplatform. Het platform van Google komt zo op hetzelfde niveau als zijn grote rivaal TikTok.

YouTube begon zijn 'Shorts' in september 2020 te testen, om ze in juli 2021 op grote schaal uit te rollen. De video's duren maximaal 60 seconden. Volgens technologienieuwswebsite The Verge werden de shorts in die periode steeds populairder en voegde YouTube extra functies toe, die gelijken op die van TikTok, zoals sampling.

Volgens Google werden de shorts in april 30 miljard keer per dag bekeken. Een andere reden waarom steeds meer mensen shorts maken, is dat YouTube onlangs reclame toevoegde aan de korte video's, waardoor de makers ervan ook betaald kunnen worden. YouTube maakte daar onlangs 100 miljoen dollar voor vrij, waarmee de makers tot 10.000 dollar per maand kunnen verdienen.

Ook TikTok diversifieert

TikTok, dat in april zowat 2 miljard bezoekers had, is pas onlangs gestart met het monetiseren van video's, en videomakers kunnen veel minder verdienen op TikTok dan op YouTube. Dat laatste platform genereerde in 2021 8,6 miljard dollar aan reclame-inkomsten. De shorts van YouTube vervolledigen het aanbod van YouTube, dat 'verschillende formats wil aanbieden op zijn platform', aldus Neal Mohan, productverantwoordelijke van YouTube, in een woensdag gepubliceerd persbericht.

Ook TikTok diversifieert zijn aanbod, door de maximale duurte van de video te verlengen, in eerste instantie van 1 naar 3 minuten, nu kunnen video's 10 minuten lang zijn. Ook Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, is op de shorts gesprongen. Sinds augustus 2020 kunnen op Instagram Reels gepubliceerd worden, filmpjes van minstens 15 seconden. En op Snapchat zijn video's van maximaal 60 seconden mogelijk.

