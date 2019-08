Enkele YouTubers hebben een rechtszaak aangespannen tegen Google, het moederbedrijf van het videoplatform. Ze beweren dat het YouTube-algoritme video's over holebi's en transgenderpersonen discrimineert.

Volgens de aanklacht beperkt YouTube advertenties op LGBT+-video's, en maakt het algoritme ze ook moeilijker te vinden. YouTube zelf spreekt dat tegen.

De groep stelt onder meer dat YouTube advertentie-opties verwijdert van video's op basis van kernwoorden als 'homo' of 'lesbienne'. Het platform zou ook video's met LGBT+ thema's vaker labelen als volwassen, waardoor ze niet in zoekresultaten en aanbevelingen opduiken.

YouTube zegt dat het niet discrimineert, en dat zijn regels voor advertentievriendelijke filmpjes het discussiëren van holebi- en transgenderonderwerpen niet verbieden. Wel worden video's die het hebben over seksuele ervaringen, seksspeeltjes en fetisjen uitgesloten van advertenties.

"We zijn er trots op dat zoveel LGBTQ'ers YouTube gekozen hebben als een plek om hun verhalen te delen en een gemeenschap op te bouwen," zegt Alex Joseph, een woordvoerder voor YouTube, in een persmededeling. "Onze regels maken geen onderscheid tussen seksuele oriëntatie of genderidentiteit, en onze systemen beperken video's niet op basis van deze factoren, of het gebruik van termen als 'homo' of 'transgender'."

Het bedrijf geef wel aan dat zijn algoritmes soms fouten maken, maar het is ook niet altijd erg transparant over de redenen waarom bepaalde video's worden gelabeld als 'niet geschikt voor alle leeftijden'. 's Werelds grootste videostreamingplatform krijgt al enkele jaren kritiek over de mysterieuze manier waarop bepaalde kanalen sneller gebannen lijken te worden dan anderen.