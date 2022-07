Telenet gaat samen met Fluvius in heel Vlaanderen glasvezel uitrollen. Maar de kleine telecomspelers die vandaag het netwerk van Fluvius gebruiken, vrezen dat Telenet hun bewegingsvrijheid zal inperken.

Fluvius beschikt al geruime tijd over een fijnmazig glasvezelnetwerk en werkt sinds enkele jaren aan pilootprojecten waar het in enkele steden glasvezel tot aan woningen of bedrijven (FTTH) uitrolt. De commerciële uitbating daarvan laat het over aan andere, meestal kleine alternatieve spelers, over.

Dat netwerk komt voortaan in de joint-venture, met als tijdelijke naam Netco, van Fluvius en Telenet, waarvan Telenet meerderheidsaandeelhouder is. Een logische zet, maar niet een die naar de zin is van sommige van die operatoren. Daar vreest men dat Telenet ondanks de belofte van een open netwerk toch de mogelijkheden zal beperken.

Toegang Vs. eigen aanbod

'Vandaag kan je losse glasvezel huren, wat voor een alternatieve operator als wij zeer interessant is omdat we heel regionaal werken,' zegt Thomas Woidt van Fastic. Hij biedt onder meer in delen van Antwerpen, Gent en Genk (waar Fluvius FTTH proefprojecten heeft opgestart) vast internet aan, onder meer gericht op cord-cutters en mensen die zeer hoge uploadsnelheden willen.

De beweegruimte van zo'n speler is beperkt. 'Over een tv-aanbod moet je niet nadenken. Dat is met de huidige regulering pas interessant als je honderdduizend gebruikers hebt.' Maar ze zijn wel vrij in hun internetaanbod omdat ze de glasvezel (dark fiber in het vakjargon) zelf kunnen belichten. Dat maakt dat een internetoperator veel flexibeler de capaciteit op een verbinding kan gebruiken en bijvoorbeeld zowel in upload als download 1 Gbps kan aanbieden.

'We doen het momenteel goedkoper en beter dan pakweg Orange', klinkt het. 'En bij Fluvius is het simpel: wij betalen per vezel en we doen er mee wat we willen.'

Wie vandaag het coax-netwerk van Telenet wil gebruiken, zoals Orange dat momenteel doet, heeft minder technologische vrijheid. Hier gaat het om grotendeels door Telenet bepaalde snelheden, waardoor sommige mogelijkheden zoals een hoge uploadsnelheid, nauwelijks mogelijk zijn.

'Het netwerk is open voor andere spelers, maar je moet je als operator wel aan hun gamma houden, waardoor zaken als upload nog altijd een premium product zijn in België. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld de overboeking van een verbinding, het aantal gebruikers dat de capaciteit moet delen. Bij de inkoop van een actief product zoals gpon heb je hier geen keuzevrijheid in en ben je soms verplicht datalimieten te hanteren. Bij Fluvius bouwen we ons eigen product en heb je dat technisch end-to-end zelf in de hand.'

Woidt vreest dat die mogelijkheid op termijn zal verdwijnen nu het netwerk van Fluvius in een consortium zit waar Telenet de bovenhand heeft. 'Wij vrezen dat Telenet daar te veel macht in heeft en ze daar bijvoorbeeld lastige toegangsvoorwaarden aan koppelen.'

Daarbij is het belangrijk op te merken dat Telenet 66,8 procent van de aandelen van Netco heeft. Het kan in theorie dus ook sterk sturen wat Netco als open netwerk aanbiedt en tegen welke tarieven. Telenet zegt dat het bij Netco dezelfde voorwaarden krijgt als andere spelers, maar het beslist wel mee wat die voorwaarden zijn, terwijl twee derde van de winst onrechtstreeks kan terugvloeien naar Telenet.

'Internet is vandaag een commodity, dus als je je als alternatieve aanbieder buiten de prijs wat wil onderscheiden, dan wil je je aanbod een eigen invulling kunnen geven. Telenet is nooit een echt open partij geweest. De netwerktoegang die ze nu bieden (aan Orange, nvdr) daar zijn ze toe gedwongen door de regulator en was het ook met veel verzet. Die speler beweert nu dat ze een open netwerk gaan bouwen.'

Belangrijk puzzelstuk in B2B

Fastic focust zich vooral op consumenten, maar ook onder operatoren voor de B2B-markt is er voorzichtigheid. Zo biedt het Leuvense Arcadiz glasvezeldiensten aan tussen datacenters en maakt het daarbij onder meer gebruik van net netwerk van Fluvius. 'Het is koffiedik kijken. We hebben een brief gekregen waarin staat dat er niets verandert, maar voor hetzelfde geld komt er later een nieuwe brief waarin staat dat er wel dingen veranderen,' zegt CTO Marc Vandeputte aan Data News.

Vandeputte wijst naar de situatie met SFR BeLux, het vroegere Numericable, dat eind 2016 werd overgenomen door Telenet. 'Toen is er een uitdoofscenario geweest. Alle bestaande glasvezel van Numericable bleef wel bestaan, maar je kon geen nieuwe glasvezellijnen meer bijhuren.'

Voor Arcadiz is zo'n scenario niet ondenkbaar. 'We hopen dat er echt open toegang zal zijn, aan dezelfde prijs als vandaag,' zegt Vandeputte. Hij nuanceert wel dat er alternatieven zijn. 'Wij nemen glasvezel af van verschillende spelers en Fluvius heeft een zeer vermaasd netwerk dus zij komen er vaak bij als we klanten met hun datacenters verbinden. Zonder hen gaat het ook, maar het is moeilijker want ze zijn een belangrijk puzzelstuk voor ons.'

Geen verandering momenteel

Hoe de situatie voor telecomspelers op het netwerk van Fluvius zal evolueren is niet duidelijk. Fluvius zelf bevestigt dat betrokken klanten wel zijn ingelicht en in de komende periode verder worden geïnformeerd. Maar het wil momenteel via de media geen verdere info geven over de situatie. Telenet reageerde nog niet op vragen hierover. Als dat alsnog gebeurt dan vullen we dit artikel verder aan.

