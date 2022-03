De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt afgelopen weekend met Elon Musk, topman van ruimtevaartbedrijf SpaceX, te hebben gesproken. Hij kondigde aan dat het land meer ontvangers krijgt om breedbandinternet via Musks satellietnetwerk Starlink te kunnen gebruiken.

'Ik heb met Elon Musk gepraat. Ik ben hem dankbaar dat hij Oekraïne met woorden en daden steunt', tweette Zelensky. Musk zei donderdag dat Starlink het enige niet-Russische communicatiesysteem was dat nog werkte in sommige delen van Oekraïne na de Russische invasie.

Eind februari schakelde Musk Starlink in voor het door oorlog geteisterde land. Het systeem maakt gebruik van satellieten waardoor grondkabels niet nodig zijn. Wel is een ontvanger vereist.

SpaceX heeft inmiddels 1.900 satellieten in een baan rond de aarde gebracht voor de dienst. Daarmee wil het bedrijf van Musk breedbandinternet kunnen aanbieden in afgelegen gebieden.

De relatief eenvoudige hardware om gebruik te kunnen maken van het Starlink-satellietnetwerk. © Starlink

