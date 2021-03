Streamingplatform Netflix heeft een functie toegevoegd aan zijn mobiele app waarmee abonnees kunnen scrollen door grappige filmpjes.

Bedoeling is dat je jezelf even kunt afleiden, zonder meteen een hele aflevering (of Netflix kennende, een hele jaargang) van een tv-serie te bekijken. Het soort vertier dus dat mensen meestal richting TikTok, Instagram of YouTube stuurt.

De functie, genaamd Fast Laughs, is voorlopig alleen beschikbaar op de Netflix-app voor iOS in enkele landen, en ze lijkt niet toevallig erg op TikTok en Instagram Reels (de TikTok-kloon van Instagram). Je krijgt er korte clipjes voorgeschoteld uit Netflix-shows. Als een van die clipjes je interesse wekt, kan je meteen doorklikken naar de volledige serie, of de show of film op je 'Bekijk later' lijst zetten.

Concurrentie

In het sterk uitdijende streaminglandschap is het geen gek idee van Netflix om zijn eigen clipjesplatform te maken. In de strijd om de aandacht van de kijker heeft het de streamingdienst TikTok zelf aangeduid als een belangrijke concurrent, gezien mensen meer tijd aan de virale dansclipjes besteden, en minder tijd aan langere series en films. Door iOS-gebruikers iets anders te geven om snel even door te scrollen, hoopt Netflix om die mensen op het eigen platform te houden.

Netflix is overigens lang niet het enige platform dat de concurrentie van TikTok lijkt te voelen. Deze week kwam YouTube met een app voor korte clipjes, eerder bracht ook Instagram iets gelijkaardigs uit. Fast Laughs staat momenteel onderaan het navigatiemenu van de Netflix-app op iOS in een beperkt aantal landen. Een eerste summiere test van de redactie lijkt aan te tonen dat België daar niet bij is. Een uitrol op Android-toestellen zou later nog volgen.

Bedoeling is dat je jezelf even kunt afleiden, zonder meteen een hele aflevering (of Netflix kennende, een hele jaargang) van een tv-serie te bekijken. Het soort vertier dus dat mensen meestal richting TikTok, Instagram of YouTube stuurt. De functie, genaamd Fast Laughs, is voorlopig alleen beschikbaar op de Netflix-app voor iOS in enkele landen, en ze lijkt niet toevallig erg op TikTok en Instagram Reels (de TikTok-kloon van Instagram). Je krijgt er korte clipjes voorgeschoteld uit Netflix-shows. Als een van die clipjes je interesse wekt, kan je meteen doorklikken naar de volledige serie, of de show of film op je 'Bekijk later' lijst zetten.In het sterk uitdijende streaminglandschap is het geen gek idee van Netflix om zijn eigen clipjesplatform te maken. In de strijd om de aandacht van de kijker heeft het de streamingdienst TikTok zelf aangeduid als een belangrijke concurrent, gezien mensen meer tijd aan de virale dansclipjes besteden, en minder tijd aan langere series en films. Door iOS-gebruikers iets anders te geven om snel even door te scrollen, hoopt Netflix om die mensen op het eigen platform te houden. Netflix is overigens lang niet het enige platform dat de concurrentie van TikTok lijkt te voelen. Deze week kwam YouTube met een app voor korte clipjes, eerder bracht ook Instagram iets gelijkaardigs uit. Fast Laughs staat momenteel onderaan het navigatiemenu van de Netflix-app op iOS in een beperkt aantal landen. Een eerste summiere test van de redactie lijkt aan te tonen dat België daar niet bij is. Een uitrol op Android-toestellen zou later nog volgen.