Lightyear, de Nederlandse autofabrikant die een elektrische wagen met zonnepanelen maakt, opent de bestellingen voor haar tweede model. Die zal slechts een vierde kosten van het originele model.

De Lightyear 2 gaat eind 2025 in productie, maar het bedrijf zet nu al de bestellijst open voor wie in de EU, het Verenigd Koninkrijk of de VS woont. Het opmerkelijkste punt daarbij is de relatief lage prijs, het bedrijf spreekt van 'minder dan 40.000 euro'. In september omschreef het de prijs van dat model al als 'vanaf 30.000 euro'. Ter vergelijking: De eerste versie, de Lightyear 0 kost 149.000 euro.

De Lightyear 2 zal volgens het bedrijf een bereik van 'meer dan 800 kilometer' hebben, gebaseerd op rondrijden in en rond Amsterdam. Het model moet volgens de makers drie keer minder vaak worden opgeladen dan andere EV's, onder meer door een betere aerodynamica.

Dat is vermoedelijk vooral in combinatie met ritten op zonnige dagen, waarbij het bereik van de batterij wordt aangevuld met zonne-energie. Tegelijk zegt het dat de de energie-voetafdruk de helft lager ligt dan bij 'klassieke' elektrische wagens.

Details over de nieuwe wagen zijn er nog niet. Lightyear zegt deze zomer de exacte specificaties en het volledige design te zullen tonen. Het goede nieuws is wel dat je inschrijven voor dat model geen betaling inhoudt. Je schrijft je dus vooral in op een mailinglijst in afwachting van het definitieve ontwerp.

