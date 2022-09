is redacteur bij Data News

Lightyear haalt miljoenen op om de productie van haar wagen op zonne-energie te produceren, en om het vervolgmodel voor de grote markt te ontwikkelen.

Lightyear is een Nederlandse fabrikant van elektrische wagens. Het bedrijf bestaat sinds 2016 en werkt momenteel aan de Lightyear One, een wagen uitgerust met zonnepanelen die op zonnige dagen 50-70 kilometer bereik genereren. Het minimalistisch prototype werd intussen drie jaar geleden voorgesteld.

Het bedrijf haalde de afgelopen jaren al geld op van investeerders en door preorders. Nu komt daar nog eens 81 miljoen euro bij. Het gaat om kapitaal uit een publiek consortium dat bestaat uit Invest-NL, de (Nederlandse) provincie Noord-Brabant en de regionale Nederlandse ontwikkelingsmaatschappijen BOM en LIOF. Ook zijn er vervolginvesteringen van SHV en DELA, net zoals investeringen uit particuliere fondsen.

Met dat geld wil Lightyear de productie van haar eerste wagen, de Lightyear 0, versnellen. Die zal zo'n 149.000 euro kosten. Tegelijk werkt het ook aan de ontwikkeling van de opvolger Lightyear 2. Die moet tegen 2025 in productie gaan en belooft een veel lagere startprijs te hebben vanaf 30.000 euro. Daarmee wil Lightyear meteen ook de massamarkt aanspreken.

