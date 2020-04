Populaire videobel-app Zoom is de voorbije maanden stevig gegroeid in gebruikersaantallen, ondanks zorgen over de veiligheid van de dienst.

De videoconferencingdienst, die in tijden van massaal thuiswerk bijzonder populair blijkt, rapporteert nu 300 miljoen dagelijkse gebruikers. Dat is de helft meer dan eerder deze maand, toen het er nog 200 miljoen mensen dagelijks deelnamen aan een Zoom meeting. Ter vergelijking, in december had Zoom 10 miljoen dagelijkse deelnemers. Het is daarbij niet helemaal duidelijk of Zoom iemand die in drie conf calls zit op een dag ook drie keer meetelt, maar het blijft wel een gigantische groei.

Die explosie in populariteit loopt samen met kritiek op de beveiliging en privacy van het platform. Gisteren gaf het platform al aan dat het enkele nieuwe functies gaat invoeren, waaronder het standaard aanzetten van een wachtkamer en een wachtwoord, om ongenode gasten buiten te houden.

